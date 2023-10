Sporting vence Benfica e lidera campeonato nacional de hóquei em patins

Com este resultado, o Sporting assume a liderança isolada da prova, com 12 pontos e mais um jogo do que Sporting de Tomar e Oliveirense, segundos classificados, com nove.



Já o Benfica, que permanece com sete pontos, soma a primeira derrota da época, depois do empate (1-1) com o HC Braga na primeira ronda e poderá ser ultrapassado no quarto posto caso FC Porto e o Óquei de Barcelos vençam, respetivamente, o Valongo e o Carvalhos.



No dérbi, rapidamente se percebeu que o jogo ia travar-se mais pelo duelo físico do que na busca pelo golo. Os repetidos duelos entre os jogadores fizeram logo mossa, aos três minutos, quando Lucas Ordoñez viu o cartão azul por falta sobre João Souto. No livre direto, cobrado pelo capitão do Sporting, o guarda-redes Pedro Henriques defendeu.



Não fosse o golo de Rafael Bessa, à passagem do quarto de hora, na sequência de um contra-ataque, e o encontro até aí apenas tinha destaque pelo capítulo disciplinar, uma vez que, aos sete minutos, foi a vez de Toni Pérez e Nil Roca verem também a cartolina azul.



Os campeões nacionais 'acusaram o toque', subiram a linhas e procuraram pressionar o Sporting no último terço do terreno, mas faziam-no de forma demasiado lenta e denunciada, não sendo de espantar que, aos 23 minutos, Gonzalo Romero tenha ampliado a contagem. Antes, aos 22, o guarda-redes Ângelo Girão negou aquele que seria o empate a Nil Roca.



A abrir a segunda parte, o Benfica, por intermédio de Gonçalo Pinto, viu o peito de Ângelo Girão negar-lhe o golo.



O Sporting passou então a jogar com a posse de bola e com isso foi impossibilitando ao Benfica crescer no jogo, mas também é um facto que, até então, o Benfica pouco estava a fazer para contrariar a marcha do marcador. Não que as duas equipas tenham apresentado um caudal ofensivo estonteante, porque isso não aconteceu.



O Sporting apenas estava a ser eficaz e tudo lhe corria bem. Até o facto de ter beneficiado da 10.ª falta do Benfica para, aos 35 minutos, ter feito o 3-0 com o ‘bis’ Gonzalo Romero na sequência do livre direto.



O golo de Gonçalo Pinto, aos 37 minutos, que desviou a bola num remate de Carlos Nicolía, pareceu reacender a esperança do Benfica em levar pontos deste jogo, até porque o Sporting estava à 'bica' nas faltas.



Mas nem isso valeu aos ‘encarnados’, já que Nicolía, aos 43 minutos, não conseguiu bater Ângelo Girão no livre direto que assinalou a 10.ª falta dos ‘leões’. Pouco depois, o guarda-redes luso nada pôde fazer na cobrança da grande penalidade por parte de Lucas Ordoñez, a castigar falta de Matias Platero sobre si mesmo, aquando do 3-2.



Na ponta final, o Benfica apostou em cinco jogadores de campo, retirando o guarda-redes Pedro Henriques, mas o melhor que conseguiu foi remeter o Sporting para a sua área já que o resultado acabaria por não sofrer alteração.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Benfica, 3-2.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Rafael Bessa, 15 minutos.



2-0, Gonzalo Romero, 23.



3-0, Gonzalo Romero, 35 (grande penalidade).



3-1, Gonçalo Pinto, 37.



3-2, Lucas Ordoñez, 47 (grande penalidade).







Sob a arbitragem de Pedro Figueiredo e João Catrapona, as equipas alinharam:



- Sporting: Ângelo Girão, Alessandro Verona, Matias Platero, João Souto e Gonzalo Romero. Jogaram ainda: Zé Diogo, Rafael Bessa, Toni Pérez, Facundo Bridge e Henrique Magalhães.



Treinador: Alejandro Domínguez.



- Benfica: Pedro Henriques, Lucas Ordoñez, Nil Roca, Roberto Di Benedetto e Gonçalo Pinto. Jogaram ainda: Zé Miranda, Diogo Rafael, Carlos Nicolía e Pol Manrubia.



Treinador: Nuno Resende.







Assistência: Cerca de 1.700 espetadores.