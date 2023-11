Sporting vence Benfica e mantém invencibilidade no campeonato

Com este resultado, o Sporting soma 36 pontos, mais seis que o FC Porto, segundo e com um jogo a menos. O Benfica cai para quarto, com 27, depois do empate de hoje do ABC (25-25), terceiro (28), na receção ao Marítimo.



Depois do triunfo, por 32-26, na primeira ronda da prova, este jogo tornava-se importante para perceber em que fase está o Benfica e se tem capacidade para discutir a segunda fase do campeonato e o ‘assalto’ ao título nacional.



O duelo de forças foi a tónica de toda a primeira parte, onde a clarividência do guarda-redes do Sporting Andre Kistensen foi decisiva para que os ‘leões’ chegassem ao intervalo a vencer por 18-16, somando-se também os cinco golos na sequência de livres de sete metros.



O Benfica, que correu quase sempre atrás do resultado – exceto quando esteve a vencer, por 11-10 – nunca desarmou, arriscou, jogou em 7x0 (sem guarda-redes) e com isso não permitiu que os vice-campeões nacionais se distanciassem verdadeiramente.



Com a fórmula a manter-se na segunda parte, o Benfica acabaria fortemente prejudicado, por culpa própria, com a expulsão de Yeav Lumbroso, que deixou a equipa reduzida a cinco elementos, depois de Miguel Sánchez- Migallon ter sido excluído por dois minutos, impedindo que os ‘encarnados’ lutassem pelo resultado durante esse período.



Ainda assim, os comandados de Jota González conseguiram ‘meter gelo’ no jogo para que o Sporting não criasse um fosso no marcador.



Quando a oito minutos do final do jogo o Sporting assumiu uma vantagem de quatro golos (30-26), ficou claro que o triunfo cairia para os comandados de Ricardo Costa.



Com o jogo partido e o Benfica sem crença, o Sporting foi, então, cavando o (tal) fosso que procurava nesta segunda parte acabando por vencer por 36-29.







Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.







Benfica – Sporting, 29-36.



Ao intervalo: 16-18.







Sob a arbitragem de André Gameiro e Renato Marques, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (29): Mike Jensen, Miguel Sánchez- Migallon (3), Alexis Borges (2), Ole Rahmel (5), Ander Izquierdo (8), Demis Grigoras (5) e Yeav Lumbroso (2). Jogaram ainda: Gustavo Capdeville, Stiven Valência, Belone Moreira (2), Paulo Moreno (1) e Filip Taleski (1).



Treinador: Jota González.







- Sporting (36): Andre Kistensen, Edney Silva (3), Pedro Portela, Francisco Costa (11), Natan Diaz (2), Orri Orkelsson (3) e Martim Costa (8). Jogaram ainda: Leo Maciel, Edmilson Araújo, Jan Aregay (2), Salvador Salvador (4), Mamadou Gassama (2) João Gomes (1) e Christian Moga.



Treinador: Ricardo Costa.







Assistência: Cerca de 1.400 espetadores.