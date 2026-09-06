Sporting vence Benfica e reconquista Supertaça masculina de futsal





(Com Lusa)

Depois de 40 minutos intensos, equilibrados e que terminou igualado a um golo, os “leões” decidiram o encontro a seu favor com dois golos apontados no espaço de um minuto por Wesley (44) e Felipe Valério (45), deixando o resultado num 3-1, que o Benfica apenas conseguiu encurtar através de Panny Varela (47).Os primeiros minutos do jogo caracterizaram-se por um ritmo elevado, marcações cerradas e despiques vigorosos, o que para o Benfica teve como consequência direta três faltas nos primeiros quatro minutos.Os 'encarnados' atingiram a quinta falta aos 12 minutos, Kutchy surgiu isolado diante do guarda-redes do Sporting dois minutos volvidos e os “leões adiantaram-se no marcador aos 16, por Tomás Paçó, que aproveitou um mau alívio de Afonso Jesus para bater Léo Gugiel.O mesmo Tomás Paçó quase 'bisou' aos 17 com um remate potente que foi ao poste direito da baliza benfiquista e André Correia, que substituíram Gugiel na baliza do Benfica, tentou o empate de baliza a baliza tirando partido do adiantamento de Bernardo Paçó e a baliza deserta.O Benfica empatou com um golo de Afonso Jesus, depôs de uma assistência de Rúben Góis e de um duelo em que este deixou Wesley para trás, caído e a queixar-se, o que levou o Sporting a protestar e a requerer a intervenção do vídeo assistente, mas sem sucesso.O empate manteve-se até ao intervalo e a segunda parte abriu com um remate forte de Tomás Paçó, que Gugiel desviou para canto.O Benfica reagiu e Arthur teve tudo para fazer o 2-1, após uma boa assistência de André Coelho, mas o brasileiro atirou ao lado, e pouco depôs foi Rúben Teixeira quem podia ter marcado.Aos 30 minutos, Carlos Monteiro introduziu bola na baliza sportinguista, mas não valeu consideram que o jogador havia usado o braço direito para empurrar a bola e a decisão foi reiterada após o lance ter sido visionado.O encontro continuou intenso, Rocha podia ter desfeito o empate e o jogo teve de ir a prolongamento, período em que André Correia fez um disparate quando tinha bola em seu poder e estava fora da baliza, tendo Wesley aproveitado para fazer o 2-1.Um minuto depois, o Sporting aumentou para 3-1 por Felipe Valério na conclusão de um ataque rápido em que o Arthur ficou caído e o Benfica desequilibrado, o que lhe saiu caroPanny Varela ainda reduziu após um bom trabalho individual, mas o Benfica, mesmo jogando em 5x4 no ataque, já não foi a tempo de alterar o resultado e o Sporting fez a festa com os seus adeptos, conquistando a sua 13.ª Supertaça masculina de futsal.Jogo realizado no Pavilhão de Desportos de Vila do Conde.Benfica – Sporting, 2-3 (após prolongamento).Ao intervalo: 1-1Final do tempo regulamentar~: 1-1Marcadores:0-1, Tomás Paçó, 16 minutos.1-1, Afonso Jesus, 19.1-2, Wesley, 44.1-3, Felipe Valério, 45.2-3, Panny Varela, 47.Equipas:- Benfica: Léo Gugiel, Afonso Jesus, Kutchy, Arthur e Lúcio Rocha. Jogaram ainda Tchuda, Panny Varela, André Coelho, Raul Moreira, Cléber Sousa, Carlos Monteiro, Diogo Almeida, Rúben Góis e André Correia (g.r,).Treinador: Cassiano Klein.- Sporting: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Bruno Maior, Wesley e Diogo Santos. Jogaram ainda Alex Merlim, Felipe Valério, Rúben Teixeira, Bruno Pinto, Felipe Rufino e Rocha.Treinador: Nuno Dias.Árbitros: Rúben Santos (AF Porto) e Filipe Duarte (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kutchy (05), Alex Merlim (09), Raul Moreira (10), Rocha(17), Felipe Rufino (17), Wesley (17), Afonso Jesus (28), Bruno Maior (29), Carlos Monteiro (29)e Diogo Santos (44).Assistência: Cerca de 1.900 espectadores.