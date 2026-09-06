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Sporting vence Benfica e reconquista Supertaça masculina de futsal
O Sporting reconquistou no sábado a Supertaça masculina de futsal ao vencer o rival Benfica, por 3-2, após prolongamento (1-1, no tempo regulamentar), em jogo disputado no Pavilhão Desportos de Vila do Conde.
Depois de 40 minutos intensos, equilibrados e que terminou igualado a um golo, os “leões” decidiram o encontro a seu favor com dois golos apontados no espaço de um minuto por Wesley (44) e Felipe Valério (45), deixando o resultado num 3-1, que o Benfica apenas conseguiu encurtar através de Panny Varela (47).
Os primeiros minutos do jogo caracterizaram-se por um ritmo elevado, marcações cerradas e despiques vigorosos, o que para o Benfica teve como consequência direta três faltas nos primeiros quatro minutos.
Os 'encarnados' atingiram a quinta falta aos 12 minutos, Kutchy surgiu isolado diante do guarda-redes do Sporting dois minutos volvidos e os “leões adiantaram-se no marcador aos 16, por Tomás Paçó, que aproveitou um mau alívio de Afonso Jesus para bater Léo Gugiel.
O mesmo Tomás Paçó quase 'bisou' aos 17 com um remate potente que foi ao poste direito da baliza benfiquista e André Correia, que substituíram Gugiel na baliza do Benfica, tentou o empate de baliza a baliza tirando partido do adiantamento de Bernardo Paçó e a baliza deserta.
O Benfica empatou com um golo de Afonso Jesus, depôs de uma assistência de Rúben Góis e de um duelo em que este deixou Wesley para trás, caído e a queixar-se, o que levou o Sporting a protestar e a requerer a intervenção do vídeo assistente, mas sem sucesso.
O empate manteve-se até ao intervalo e a segunda parte abriu com um remate forte de Tomás Paçó, que Gugiel desviou para canto.
O Benfica reagiu e Arthur teve tudo para fazer o 2-1, após uma boa assistência de André Coelho, mas o brasileiro atirou ao lado, e pouco depôs foi Rúben Teixeira quem podia ter marcado.
Aos 30 minutos, Carlos Monteiro introduziu bola na baliza sportinguista, mas não valeu consideram que o jogador havia usado o braço direito para empurrar a bola e a decisão foi reiterada após o lance ter sido visionado.
O encontro continuou intenso, Rocha podia ter desfeito o empate e o jogo teve de ir a prolongamento, período em que André Correia fez um disparate quando tinha bola em seu poder e estava fora da baliza, tendo Wesley aproveitado para fazer o 2-1.
Um minuto depois, o Sporting aumentou para 3-1 por Felipe Valério na conclusão de um ataque rápido em que o Arthur ficou caído e o Benfica desequilibrado, o que lhe saiu caro
Panny Varela ainda reduziu após um bom trabalho individual, mas o Benfica, mesmo jogando em 5x4 no ataque, já não foi a tempo de alterar o resultado e o Sporting fez a festa com os seus adeptos, conquistando a sua 13.ª Supertaça masculina de futsal.
Jogo realizado no Pavilhão de Desportos de Vila do Conde.
Benfica – Sporting, 2-3 (após prolongamento).
Ao intervalo: 1-1
Final do tempo regulamentar~: 1-1
Marcadores:
0-1, Tomás Paçó, 16 minutos.
1-1, Afonso Jesus, 19.
1-2, Wesley, 44.
1-3, Felipe Valério, 45.
2-3, Panny Varela, 47.
Equipas:
- Benfica: Léo Gugiel, Afonso Jesus, Kutchy, Arthur e Lúcio Rocha. Jogaram ainda Tchuda, Panny Varela, André Coelho, Raul Moreira, Cléber Sousa, Carlos Monteiro, Diogo Almeida, Rúben Góis e André Correia (g.r,).
Treinador: Cassiano Klein.
- Sporting: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Bruno Maior, Wesley e Diogo Santos. Jogaram ainda Alex Merlim, Felipe Valério, Rúben Teixeira, Bruno Pinto, Felipe Rufino e Rocha.
Treinador: Nuno Dias.
Árbitros: Rúben Santos (AF Porto) e Filipe Duarte (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kutchy (05), Alex Merlim (09), Raul Moreira (10), Rocha(17), Felipe Rufino (17), Wesley (17), Afonso Jesus (28), Bruno Maior (29), Carlos Monteiro (29)e Diogo Santos (44).
Assistência: Cerca de 1.900 espectadores.
Os primeiros minutos do jogo caracterizaram-se por um ritmo elevado, marcações cerradas e despiques vigorosos, o que para o Benfica teve como consequência direta três faltas nos primeiros quatro minutos.
Os 'encarnados' atingiram a quinta falta aos 12 minutos, Kutchy surgiu isolado diante do guarda-redes do Sporting dois minutos volvidos e os “leões adiantaram-se no marcador aos 16, por Tomás Paçó, que aproveitou um mau alívio de Afonso Jesus para bater Léo Gugiel.
O mesmo Tomás Paçó quase 'bisou' aos 17 com um remate potente que foi ao poste direito da baliza benfiquista e André Correia, que substituíram Gugiel na baliza do Benfica, tentou o empate de baliza a baliza tirando partido do adiantamento de Bernardo Paçó e a baliza deserta.
O Benfica empatou com um golo de Afonso Jesus, depôs de uma assistência de Rúben Góis e de um duelo em que este deixou Wesley para trás, caído e a queixar-se, o que levou o Sporting a protestar e a requerer a intervenção do vídeo assistente, mas sem sucesso.
O empate manteve-se até ao intervalo e a segunda parte abriu com um remate forte de Tomás Paçó, que Gugiel desviou para canto.
O Benfica reagiu e Arthur teve tudo para fazer o 2-1, após uma boa assistência de André Coelho, mas o brasileiro atirou ao lado, e pouco depôs foi Rúben Teixeira quem podia ter marcado.
Aos 30 minutos, Carlos Monteiro introduziu bola na baliza sportinguista, mas não valeu consideram que o jogador havia usado o braço direito para empurrar a bola e a decisão foi reiterada após o lance ter sido visionado.
O encontro continuou intenso, Rocha podia ter desfeito o empate e o jogo teve de ir a prolongamento, período em que André Correia fez um disparate quando tinha bola em seu poder e estava fora da baliza, tendo Wesley aproveitado para fazer o 2-1.
Um minuto depois, o Sporting aumentou para 3-1 por Felipe Valério na conclusão de um ataque rápido em que o Arthur ficou caído e o Benfica desequilibrado, o que lhe saiu caro
Panny Varela ainda reduziu após um bom trabalho individual, mas o Benfica, mesmo jogando em 5x4 no ataque, já não foi a tempo de alterar o resultado e o Sporting fez a festa com os seus adeptos, conquistando a sua 13.ª Supertaça masculina de futsal.
Jogo realizado no Pavilhão de Desportos de Vila do Conde.
Benfica – Sporting, 2-3 (após prolongamento).
Ao intervalo: 1-1
Final do tempo regulamentar~: 1-1
Marcadores:
0-1, Tomás Paçó, 16 minutos.
1-1, Afonso Jesus, 19.
1-2, Wesley, 44.
1-3, Felipe Valério, 45.
2-3, Panny Varela, 47.
Equipas:
- Benfica: Léo Gugiel, Afonso Jesus, Kutchy, Arthur e Lúcio Rocha. Jogaram ainda Tchuda, Panny Varela, André Coelho, Raul Moreira, Cléber Sousa, Carlos Monteiro, Diogo Almeida, Rúben Góis e André Correia (g.r,).
Treinador: Cassiano Klein.
- Sporting: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Bruno Maior, Wesley e Diogo Santos. Jogaram ainda Alex Merlim, Felipe Valério, Rúben Teixeira, Bruno Pinto, Felipe Rufino e Rocha.
Treinador: Nuno Dias.
Árbitros: Rúben Santos (AF Porto) e Filipe Duarte (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kutchy (05), Alex Merlim (09), Raul Moreira (10), Rocha(17), Felipe Rufino (17), Wesley (17), Afonso Jesus (28), Bruno Maior (29), Carlos Monteiro (29)e Diogo Santos (44).
Assistência: Cerca de 1.900 espectadores.
(Com Lusa)