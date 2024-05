Sporting vence `Champions` de hóquei em patins

No Pavilhão Rosa Mota, Gonzalo Romero abriu o marcador aos cinco minutos, a Oliveirense empatou através de um livre direto de Lucas Martinez, aos 36, e João Souto, também de livre direto, fez o resultado final, aos 38.



Num encontro em que os ‘leões’ procuravam obter a sua quarta ‘Champions’ e a equipa de Oliveira de Azeméis a sua primeira, a balança pendeu para o lado ‘leonino’ graças a uma melhor eficácia finalizadora, isto porque as ocasiões de golos foram quase iguais para os dois lados.



O Sporting começou melhor e com grande acutilância ofensiva, enquanto a Oliveirense sentiu algumas dificuldades para manter a sua baliza inviolada nos momentos iniciais e para ameaçar a baliza contrária.



Havia cinco minutos quando Oliveirense facilitou na zona frontal à sua baliza e o suspeito do costume, Gonzalo Romero, conhecido por Nolito, bateu Xano Edo com um remate potente, para o 1-0.



O Sporting beneficiou, depois, de uma situação para ampliar a sua vantagem num lance em que saiu para o ataque em superioridade numérica e que se perdeu porque Nolito rematou quando podia ter servido o companheiro, em melhor posição, que o acompanhara nesse movimento ofensivo.



A Oliveirense reagiu, aos 19, quando Lucas Martinez atirou fortíssimo e a bola acertou em cheio no capacete protetor do guarda-redes Ângelo Girão.



A menos de três minutos para o fim da primeira parte, Xavi Cardoso decidiu-se por ação individual, a partir do lado esquerdo, e esteve muito perto de marcar.



A primeira parte terminou com a Oliveirense a dar tudo para empatar, mas o Sporting resistiu e foi para o intervalo na frente, devido ao golo de Nolito.



A equipa orientada por Edo Bosch, que deverá suceder a Alejandro Domínguez no comando técnico dos ‘leões’, apresentou-se na segunda parte com uma atitude mais agressiva e Xavi Cardoso teve uma ocasião clara para empatar, mas, isolado, não foi capaz de vencer a oposição do guarda-redes dos lisboetas.



Ângelo Girão revelou-se um ‘muro’ quase intransponível, mas nada pôde fazer aos 38 minutos, no livre direto que Lucas Martinez transformou no golo do muito festejado empate pela sua equipa e adeptos.



A igualdade durou pouco, pois a Oliveirense atingiu a 10.ª falta aos 38 minutos e isso deu um livre direto ao Sporting, tendo João Souto aproveitado para bater Xano Edo com um remate rasteiro, mais em jeito do que em força, e recolocar a sua equipa na frente.



O Sporting ameaçou marcar o terceiro golo pouco depois, numa grande jogada, e só não o conseguiu devido à grande oposição de Xano Edo.



A ganhar por 2-1, o Sporting apostou mais na gestão da vantagem e a Oliveirense reforçou a pressão, mas nem sempre com a lucidez suficiente para ultrapassar defesa e o guarda-redes do opositor.



A Oliveirense teve nova grande oportunidade para igualar a partida depois de uma falta cometida por Facundo Bridge, que se transformou no segundo livre direto contra a sua equipa.



Martínez enfrentou novamente Girão e, desta vez, perdeu o duelo, deixando caminho aberto ao 43.º título internacional da história do Sporting, o quarto na ‘Champions’ de hóquei em patins, na 59.ª edição da competição.







Jogo no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.



Sporting - Oliveirense, 2-1.



Ao intervalo: 1-0.







Marcadores:



1-0, Gonzalo Romero, 05 minutos.



1-1, Lucas Martínez, 36 (livre direto).



2-1, João Souto, 38 (livre direto).







Sob a arbitragem de Rúben Fernández (Espanha) e Daniel Villar (Espanha), as equipas alinharam:



- Sporting: Ângelo Girão, Rafael Bessa, Alessandro Verona, Toni Pérez e Gonzalo Romero. Jogaram ainda Matías Platero, João Souto, Facundo Bridge e Henrique Magalhães.



Treinador: Alejandro Domínguez.



- Oliveirense: Xano Edo, Marc Torra, Nuno Santos, Facundo Navarro e Xavi Cardoso. Jogaram ainda Bruno Di Benedetto, Lucas Martínez, Franco Platero e Diogo Abreu.



Treinador: Edo Bosch.







Assistência: Cerca de 2.800 espetadores.