Sporting vence croatas do Pula na Liga dos Campeões de futsal

No Town Sports Centre de Makarska, os ‘leões’ chegaram ao intervalo com um empate 2-2, com Tomás Paçó, aos nove minutos, e Sokolov, aos 14, a marcarem para o Sporting, com o Pula a responder sempre por Mataja, com tentos aos 12 e 17, este de grande penalidade.



Na segunda parte, o Sporting confirmou o favoritismo e marcou pois mais três vezes, por Zicky Té, aos 24, Cavinato, aos 32, e Pauleta, aos 38, enquanto Mataja completou o seu ‘hat-trick’ com um tento aos 32.



O Sporting, que já venceu a Liga dos Campeões por duas vezes e perdeu a final na última época frente ao FC Barcelona, não contou com o castigado Pany Varela, que vai ficar ausente desta ronda principal.



Os três primeiros classificados do grupo 2 garantem a passagem à Ronda de Elite, com o último a ser a única equipa a ficar eliminada.