Sporting vence dérbi de hóquei em patins e mantém-se a dois pontos do FC Porto

Matías Platero, aos cinco minutos, e Ferran Font, aos nove, colocaram a equipa da casa a vencer por 2-0 ao intervalo. Carlos Nicolía, aos 27 e 37, empatou para os forasteiros, mas Ferran Font ‘bisou’, aos 38, e João Souto acabou por sentenciar o triunfo, aos 49.



Esta vitória deixa o Sporting na segunda posição, com 59 pontos, menos dois do que o líder FC Porto, que soma 61, com apenas uma jornada por se disputar na fase regular. Já o Benfica está arredado dos dois primeiros lugares, ocupando o terceiro, com 53, os mesmos da Oliveirense e mais um do que o Óquei de Barcelos, estando tudo em aberto.



Os ‘leões’ apresentaram-se mais perigosos desde o apito inicial e não demoraram na inauguração do marcador, que surgiu aos cinco minutos, por Matías Platero, graças a um disparo pela esquerda que deixou poucas hipóteses de defesa a Pedro Henriques.



A equipa da Luz procurou responder de imediato, por Pablo Álvarez, num duelo várias vezes travado com o guarda-redes Ângelo Girão, chegando mesmo a acertar no poste, mas foi o Sporting a marcar novamente, com um livre direto cobrado por Ferran Font.



Estavam decorridos apenas nove minutos de jogo e o Sporting mostrava-se superior ao rival, e até desperdiçou outras ocasiões, embora o Benfica também as tenha tido, por Pol Manrubia (16), a acertar com estrondo na barra, e por Pablo Álvarez (24), ao lado.



A segunda parte iniciou praticamente com o primeiro golo do Benfica, por intermédio de Carlos Nicolía, que bateu Ângelo Girão numa bola parada, algo que Ferran Font não conseguiu fazer na baliza contrária logo depois, na sequência da 10.ª falta das ‘águias’.



Desperdiçado o regresso aos dois golos de vantagem, os ‘encarnados’ aproveitaram e, aos 37 minutos, Carlos Nicolía voltou a faturar da mesma maneira, agora na 10.ª falta ‘leonina’, num segundo 'disparo', após Ângelo Girão se adiantar na defesa ao primeiro.



Lucas Ordoñez foi depois admoestado com o cartão azul e Gonzalo Romero dispôs de nova bola parada para recolocar a turma ‘verde e branca’ na frente, mas atirou para fora e, na recarga, o guarda-redes Pedro Henriques negou com uma enorme defesa.



No entanto, o Sporting voltaria mesmo a assumir o comando do encontro, à passagem dos 38 minutos, com o ‘bis’ de Ferran Font, numa jogada de insistência, e podia ter chegado ao quarto golo na jogada seguinte, ficando muito perto da baliza ‘encarnada’.



A caminhar a passos largos para o fim, o Benfica foi incapaz de responder ao novo golo da equipa orientada por Paulo Freitas, que sentenciou a partida a cerca de um minuto e meio do final, através de João Souto, desfazendo qualquer dúvida sobre o vencedor.



Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Benfica, 4-2.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Matías Platero, 05 minutos.



2-0, Ferran Font, 09.



2-1, Carlos Nicolía, 27.



2-2, Carlos Nicolía, 37.



3-2, Ferran Font, 38.



4-2, João Souto, 49.



Sob a arbitragem de Ricardo Leão e Miguel Guilherme, as equipas alinharam:



- Sporting: Ângelo Girão, Matías Platero, Gonzalo Romero, Ferran Font e Toni Pérez. Jogaram ainda, Alessandro Verona, Henrique Magalhães e João Souto.



Treinador: Paulo Freitas.



- Benfica: Pedro Henriques, Diogo Rafael, Edu Lamas, Pablo Álvarez e Lucas Ordoñez. Jogaram ainda, Pol Manrubia, Carlos Nicolía, Gonçalo Pinto e Poka.



Treinador: Nuno Resende.



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.