Sporting vence FC Porto e reforça liderança do Nacional de andebol

Só um ponto separava dois rivais separava os dois rivais antes deste jogo. Os ‘leões’ apresentaram-se com um registo totalmente vitorioso e no primeiro lugar, enquanto os ‘dragões’ haviam já empatado na Maia com o Águas Santas, na sexta jornada, e entravam-se um pontos atrás.



A bola de saída foi do Sporting e a equipa lisboeta aproveitou logo para se adiantar no marcador com um golo de Francisco Costa e a seguir fazer o 3-0, pelas mãos de Martim Costa e do ponta esquerda islandês Orri Orkelsson.



O FC Porto sentiu muitas dificuldades perante a rapidez e mobilidade sportinguista no ataque, tendo ainda deparado com uma exibição inspirada do guarda-redes André Kristensen.



O Sporting chegou aos dez minutos a ganhar (6-4) e o FC Porto andou quase sempre atrás no marcador, salvo quando António Areia empatou a seis golos e depois com um golo de Pedro Valdés que pôs resultado em 9-9.



Rapidamente, porém, o Sporting voltou para a frente do marcador e nunca mais a perdeu até ao intervalo, em grande medida devido ao poder rematador de Martim Costa, que foi o melhor marcador deste encontro, com nove golos apontados.



O irmão, Francisco Costa, também esteve em bom plano, mas desta vez foi alvo de uma vigilância ainda mais apertada e terminou ‘só’ com sete golos apontados, alguns deles de alto nível técnico.



Depois de uma primeira parte em que foi superior, o Sporting viu Andre Kristensen abriu a segunda metade com uma defesa, a que se seguiu a exclusão temporária de Orri Orkelsson por ter atingido Diogo Rêma com a bola na cara.



Nikolaj Laeoso reduziu para 13-16, Natan Suarez repôs a vantagem leonina em três golos e o pivô Christina Moga, poderoso nos duelos físicos, ampliou-a para quatro golos.



O Sporting continuou a ser mais forte e lúcido até à entrada para o quarto de hora final, sempre com os irmãos Martim e Francisco Costa em bom plano, vencia nessa altura por 24-20 e só iria marcar mais dois golos.



O FC Porto puxou dos seus galões de bicampeão nacional e tornou-se então mais agressivo na defesa, subiu também de rendimento a nível ofensivo e perdia por um golo quando faltavam cinco minutos para o fim (24-25).



Nkolaj Laeso pôs os ‘dragões’ à distância de um golo dos ‘leões’, mas estes cometeram depois um erro ofensivo que deixou o FC Porto em boa posição para empatar, o que não aconteceu porque a muralha leonina travou o remate do mesmo Laeso, a melhor unidade portista.



A emoção subiu ainda mais quando Edy Silva falhou um chapéu sobre Diogo Rêma e Daymaro Salina empatou (25-25).



O FC Porto podia ter saltado pela primeira vez para a frente do marcador quando Leonel Fernandes enfrentou Kristensen. Este, porém, negou-lhe tal possibilidade com mais uma grande intervenção.



Com 25-25 a meio minuto do fim, Martim Costa ainda teve tempo para fazer o seu nono golo e recolocar o Sporting a ganhar, com um remate cruzado (25-26).



O FC Porto tinha ainda 12 segundos para tentar empatar e Rui Silva assumiu a responsabilidade, mas o seu remate foi bloqueado pela defesa leonina e o Sporting festejou uma vitória que mereceu, sobretudo, pela sua grande exibição na primeira parte.







Jogo no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto – Sporting, 25-26.



Ao intervalo: 12-16.



Sob a arbitragem de Eurico Nicolau e Ivan Caçador, as equipas alinharam com os seguintes jogadores:



- FC Porto (25): Nikola Mitrevski, António Areia (2), Rui Silva (1), Daymaro Salina (2), Nikolaj Laeso (6) Pedro Valdés (3) e Pedro Oliveira (2). Jogaram ainda: Jakob Mikkelsen (3), Fábio Magalhães (1), Ignacio Plaza (1) André Sousa, Antonio Martinez (3), Leonel Fernandes, Mamadou Diocou (1) e Diogo Rêma



Treinador: Carlos Resende.



- Sporting (26): Andre Kristensen, Pedro Portela, Martim Costa (9), Francisco Costa (7), Natan Suarez (3), Edney Oliveira (1), Salvador Salvador (3) e Orri Orkelsson (1). Jogaram ainda: Edmilson Araujo, Mamadou Gassama, João Gomes, Cristian Moga (2), e Leonel Maciel.



Treinador: Ricardo Costa.







Marcha do marcador: 1-4 (05 minutos), 4-6 (10), 7-8 (15), 9-11 (20), 11-14 (25), - (intervalo), 16-18 (35), 17-20 (40), 20-24 (45), 22-24 (50), 24-25 (55) e 25-26 (final).







Assistência: 1.021 espetadores.