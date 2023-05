Sporting vence FC Porto nas meias-finais da Liga de basquetebol

Os momentos iniciais deram o mote para o que foi quase toda a primeira parte, um jogo com muita luta, despique individuais, agressividade defensiva e erros que penalizaram mais o FC Porto e explicam, em grande medida, por que o Sporting saiu para o intervalo na frente do marcador (32-45).O encontro abriu com Travante Williams a desperdiçar dois lances livres, Miguel Cardoso falhou depois um lançamento de dois pontos, Marcus Lovett Jr, na resposta, falhou sob o cesto e, por fim, Marvin Clark converteu um lançamento de três pontos.As duas equipas entregaram-se ao jogo com grande intensidade e o primeiro período terminou com os ‘dragões’ em vantagem (18-16), que o Sporting anulou rapidamente.O equilíbrio manteve-se até aos 21-20 para o FC Porto, mas, daí para a frente, o Sporting foi mais eficaz, agressivo e pragmático, e ganhou então uma vantagem de quatro pontos (21-26).Marvin Clark abriu a segunda parte com um triplo e o FC Porto esboçou então uma recuperação gradual sob o comando de Max Landis, que concretizou dois ‘tiros’ de três pontos.O Sporting, porém, resistiu à pressão portista, sucederam-se então os despiques físicos, as faltas e os lances livres, os erros e alguns protestos, e o FC Porto conseguiu reduzir para 52-57 e chegar ao final do terceiro período a perder por quatro pontos (58-62).O quarto e derradeiro período foi mais do mesmo. Max Landis converteu dois triplos e o jogo ficou empatado (66), mas Travante Williams respondeu de igual modo e, assim, manteve os ‘leões’ na frente.O resultado manteve-se equilibrado, com os lisboetas sempre na frente, muitas vezes com vantagens curtas, e o FC Porto a não ser capaz de inverter o resultado quando parecia que a situação lhe era favorável, como quando empatou o jogo (76-76) graças a mais um triplo de Max Landis.Diogo Ventura recolocou o Sporting na frente com um triplo a cinco minutos do fim e tudo ficou complicado para o lado portista quando a equipa falhou um ataque e Marvin Clark foi excluído por faltas, tendo o Sporting conseguido um avanço de oito pontos (76-84) que se revelou decisivo para o desfecho finalTeyvon Myers reduziu para 78-84 quando restavam menos de dois minutos, mas já era tarde para os ‘dragões’ evitarem a derrota ante os ‘leões’, que assim estão na frente da corrida por um lugar na final da liga masculina de basquetebol 2022/23.As duas equipas voltam a medir forças no dia 23, às 19h00, outra vez no Dragão Arena.