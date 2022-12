Sporting vence na Liga Europeia de andebol

No Grupo C, os "leões" repetiram o triunfo forasteiro de há uma semana (30-28), agora por margem mais folgada, 28-24, destronando o adversário e subindo assim ao terceiro lugar quando avançam os quatro primeiros de cada uma das quatro "poules".Os portugueses somam oito pontos e detêm cinco pontos de avanço para a equipa que os pode ameaçar nas quarto jornadas que faltam disputar.Em 7 de fevereiro, a equipa de Ricardo Costa visita os austríacos do Alpla, últimos do grupo.O Benfica voltou a perder com os franceses do Montepellier – por 33-27, depois dos 24-26 de há uma semana na Luz -, contudo continua na corrida ao apuramento, mantendo o quarto lugar, com quatro pontos, ainda com dois de vantagem para os seus dois perseguidores.Na próxima ronda recebem agora os eslovacos do Tatran Presov, quintos classificados, igualmente em 7 de fevereiro.No Grupo D, na Alemanha ante os ucranianos do HC Motor, com o qual há uma semana tinha conquistado o primeiro ponto na competição, o Águas Santas acabou derrotado por 30-24, mantendo-se em sexto e último, dificilmente aspirando à qualificação, já à distância de quatro pontos.O próximo encontro será em casa com os espanhóis do Bidasoa Irun, que seguem em terceiro.