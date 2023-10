Numa partida que durou uma hora e meia, as "leoas" impuseram-se pelos parciais de 16-25, 25-11, 25-15 e 25-22, avançando assim para a próxima ronda da terceira competição europeia de clubes.Há uma semana, em Lisboa, as sportinguistas, que voltaram às competições europeias volvidos 29 anos, tinham ganho por 3-0, com os parciais de 25-16, 27-25 e 25-21.