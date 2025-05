Sporting vence Oliveirense e conquista Taça de hóquei em patins 35 anos depois

No Pavilhão Municipal de Vila Nova de Famalicão, o primeiro título oficial de Edo Bosch ao serviço do Sporting, frente ao emblema que comandava na temporada passada, foi conseguido através dos golos de Toni Pérez, ao primeiro minuto, Gonzalo Romero 'Nolito', aos 22, Rafael Bessa, aos 44, Alessandro Verona, aos 54, Facundo Bridge, aos 55, e João Souto, aos 60.



O emblema ‘leonino’ sucede ao FC Porto, recordista na prova, com 19 cetros, que havia sido eliminado nos 'oitavos' pela semifinalista Juventude Pacense.



Bruno Di Benedetto esteve em grande destaque, tendo sido ele a apontar todos os três tentos do conjunto de Oliveira de Azeméis, aos 17, 20 e 28 minutos.



Depois das finais recentes da Liga dos Campeões, conquistada pelo Sporting (2-1), no Porto, e da Taça Continental, favorável à Oliveirense (4-2), no seu rinque, foi a primeira vez na história que os dois conjuntos se encontraram no decisivo encontro em contexto da prova 'rainha'.



O conjunto 'leonino' entrou melhor na partida e inaugurou o marcador logo nos segundos iniciais, na primeira investida ofensiva de 'Nolito', que descobriu Toni Pérez a surgir ao segundo poste para finalizar com sucesso para o fundo das redes.



A Oliveirense foi ganhando confiança ao longo da partida e restabeleceu a igualdade por Di Benedetto, aos 17, quando este aproveitou o excelente passe de Nuno Santos para concretizar, em contraste com a ineficácia da sua equipa em vários lances anteriores.



O internacional francês foi novamente protagonista no segundo tento da equipa de Nuno Resende, ao receber um passe a 'rasgar' a defensiva sportinguista, por parte de Diogo Abreu, para depois, isolado, levar a melhor no frente-a-frente com Ângelo Girão.



Apenas dois minutos depois, 'Nolito' fletiu da direita para o centro e rematou forte na meia distância para estabelecer o 2-2 verificado ao intervalo.



Já no segundo tempo, aos 28, Di Benedetto capitalizou da melhor forma uma escorregadela de Toni Pérez para, em transição, fazer o 'hat-trick' e deixar o Sporting numa situação de aperto.



Ainda assim, a seis minutos do final do tempo regulamentar, Rafael Bessa, num remate potentíssimo, a uma distância considerável da baliza de Xano Edo, desbloqueou 'à lei da bomba' uma defensiva oliveirense que se vinha a solidificar.



A partida acabaria mesmo em prolongamento, com o Sporting a mostrar-se muito superior na fase suplementar - o golo de Alessandro Verona, num remate que contou com um traiçoeiro e algo afortunado desvio, aos 54, abalou animicamente a Oliveirense, que nunca mais voltou a discussão da partida.



Facundo Bridge, no minuto seguinte, deu a 'machadada final' nas aspirações adversárias com uma grande finalização, antes de João Souto fixar o resultado em 6-3, já nos segundos finais.







Jogo no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Famalicão.



Sporting - Oliveirense, 6-3, após prolongamento, após empate 3-3 no tempo regulamentar.



Ao intervalo: 2-2.



No final do tempo regulamentar: 3-3



No final da primeira parte do prolongamento: 5-3



Marcadores:



1-0, Toni Pérez, 01 minuto.



1-1, Bruno Di Benedetto, 17.



1-2, Bruno Di Benedetto, 20.



2-2, Gonzalo Romero 'Nolito', 22.



2-3, Bruno Di Benedetto, 28.



3-3, Rafael Bessa, 44.



4-3, Alessandro Verona, 54.



5-3, Facundo Bridge, 55.



6-3, João Souto, 60.







Sob a arbitragem de Pedro Silva, Sílvia Coelho e João Silva, as equipas alinharam com:



- Sporting: Ângelo Girão, Gonzalo Romero 'Nolito', Alessandro Verona, Toni Pérez e Rafa Bessa. Jogaram ainda: Henrique Magalhães, Facundo Bridge, João Souto e Roc Pujadas.



Treinador: Edo Bosch.



- Oliveirense: Xano Edo, Lucas Martínez, Bruno Di Benedetto, Nuno Santos e Facundo Navarro. Jogaram ainda: Franco Platero, Diogo Abreu e Marc Torra.







Ação disciplinar: cartão azul para Facundo Navarro (59).



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.