Sporting vence Taça de Portugal em andebol





(Com Lusa)

No Panorama Multiusos de Alcobaça, que acolheu as finais da Taça de Portugal 2025/26, a equipa de Ricardo Costa vencia por três ao intervalo (20-17), mas os 60 minutos terminaram com uma igualdade (35-35), obrigando ao prolongamento, em que os ‘leões’ foram mais eficazes, perante excelente ‘réplica’ das ‘águias’.O ponta direito Orri Thorkelsson foi um dos mais inspirados em campo e os cinco golos nos primeiros oito minutos foram fundamentais para os ‘leões’ começarem a final praticamente em vantagem.Ao islandês juntou-se também Kiko Costa, que exibiu grande eficácia, numa dupla que foi responsável por 12 dos primeiros 13 golos do emblema verde e branco.Do lado ‘encarnado’, faltou alguma assertividade ofensiva nos instantes iniciais, contrastando com o guarda-redes Rangel Rosa, que ia travando as investidas ‘leoninas’ e que permitiu que o Benfica se mantivesse ‘colado’ ao Sporting.Pelo menos até aos últimos instantes da primeira parte, momento em que o Sporting conseguiu a maior vantagem, chegando aos 18-13, diferença de cinco golos que viu ser reduzida para apenas três ao intervalo (20-17).A etapa complementar mostrou um Benfica mais ambicioso na procura do empate, mas o guarda-redes Mohamed Aly, opção de Ricardo Costa para a segunda parte, revelou-se uma autêntica muralha.A marcha do marcador foi mantendo o Sporting na frente, mas a cinco minutos do final do tempo regulamentar, tudo mudou, com as ‘águias’ – galvanizadas pela excelente exibição do guarda-redes Gustavo Capdeville, que está de saída do Benfica – a recuperarem a desvantagem de cinco golos e a completarem a reviravolta, colocando-se na frente pela primeira vez.Ainda assim, o Sporting teve argumentos para empatar a contenda e levar o jogo para prolongamento, momento em que o equilíbrio foi constante, mas em que prevaleceu o poderio do Sporting, que encontrou hoje um das melhores versões do Benfica na temporada que agora finda.Jogo disputado no Panorama Multiusos de Alcobaça, em Alcobaça.Benfica – Sporting, 39-41 após prolongamento.Ao intervalo: 17-20.No final do tempo regulamentar: 35-35.No final da primeira parte do prolongamento: 38-37.Sob arbitragem de André Gameiro e Renato Marques, as equipas alinharam e marcaram:- Benfica (39): Rangel Rosa (gr), Christopher Hedberg (1), Fábio Silva (2), Gabriel Cavalcanti (9), Miguel Naranjo (7), Ander Izquierdo (4) e Belone Moreira (1). Jogaram ainda Gustavo Capdeville (gr), Miguel Mendes, Pau Floreta (1), Kristian Olsen, Alejandro Soriano (2), Alexis Borges, Mikita Vailupai (4), Reinier Dranguet (3) e Javier Moreno (5).Treinador: Jota González.- Sporting (41): Andre Kristensen (gr), Carlos Dominguez, Francisco Costa (12), Martim Costa (7), Natan Diaz (2), Orri Thorkelsson (13) e Edy Silva. Jogaram ainda Mohamed Aly (gr), Emil Berlin (1), Jan Aregay, Salvador Salvador (3), Mamadou Cissokho (2), Diogo Branquinho, Filipe Monteiro (1), Cristian Moga e Victor Romero.Treinador: Ricardo Costa.Assistência: cerca de 1.300 espectadores.