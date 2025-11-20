Sporting volta a perder com Füchse Berlim para a Champions de andebol
O Sporting voltou quinta-feira a perder com os alemães do Füchse Berlim, desta feita por 33-29, somando a quarta derrota na presente edição da Liga dos Campeões de andebol, em jogo da oitava jornada do Grupo A.
Uma semana depois de terem perdido em Lisboa por 38-37, os bicampeões nacionais, que ao intervalo já perdiam por 16-13, voltaram a ceder diante dos germânicos, que assim continuam destacados na frente do grupo, agora com 16 pontos, mais três do que os dinamarqueses do Aalborg, segundos, com 13.
Na próxima jornada, a nona, o Sporting, que se mantém no quinto posto, com os mesmos oito pontos dos franceses do Nantes, quartos, recebe os noruegueses do Kolstad, oitavos e últimos classificados, com apenas dois pontos.
Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se diretamente para os `quartos`, enquanto as equipas posicionadas entre os terceiro e sexto lugares vão disputar um play-off de acesso àquela fase a eliminar.