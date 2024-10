Sporting volta a perder na Liga dos Campeões de andebol

O campeão português averbou a primeira derrota na competição há uma semana, no reduto do Dinamo de Bucareste (33-29), e hoje voltou a não somar pontos.



O primeiro tempo ficou marcado pelo equilíbrio entre lisboetas e parisienses, que ao intervalo venciam por 16-14.



Se nos primeiros 30 minutos as diferenças no ‘placard’ oscilaram entre um e dois golos a favor dos gauleses, à exceção do 10-7, no segundo tempo o Sporting esteve sempre a correr atrás do resultado e, por uma vez, esteve a perder por cinco golos (25-20).



Jan Gurri destacou-se no lado ‘leonino’, com sete remates certeiros em oito tentativas, enquanto Fathy Omar, Kamil Syprzak e Elohim Prandi foram os 'artilheiros' no PSG, com seis golos cada.



Com este desaire, o Sporting mantém os nove pontos no terceiro lugar, que não dá acesso direto aos quartos de final, contra os 12 do líder Veszprém, da Hungria, que bateu o Wisla Plock (27-24), e PSG, que é segundo.



Na próxima jornada, em 20 de novembro, os ‘leões’ voltam a defrontar os gauleses, mas no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.