Sprint irregular tira vitória a Rui Oliveira na Volta à Eslovénia

O campeão olímpico de madison em Paris2024, ao lado de Iúri Leitão, impôs-se na chegada a Rogaska Slatina, 162,7 quilómetros depois da partida em Velenje, vencendo em 3:44.31 horas, mas acabou por ser desclassificado por não ter mantido a linha do sprint.



O suíço Fabio Christen (Q36.5) acabou por herdar o triunfo, com o mesmo tempo do norueguês Anders Halland Johannessen (Uno-X) e do britânico Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), com Rui Oliveira a ser relegado para o último lugar do pequeno grupo que lutou pela vitória.



Esta podia ter sido a primeira vitória Rui Oliveira, de 28 anos, pela UAE Emirates, à qual chegou em 2019, depois de ter apenas vencido como elite a Prova de Abertura de 2019, mas ao serviço da seleção portuguesa.



O português ainda falou como vencedor da etapa, dizendo-se “sem palavras” após ter passado o seu “pior período”, no qual “estava a lutar com muitas coisas mentalmente”.



“Mostra que depois de alguns maus períodos consegues lutar, levantar-te e conseguir coisas bonitas. É a minha primeira vitória em estrada desde os Jogos Olímpicos. Houve muitos altos e baixos. Estou há sete anos nesta equipa e é a minha primeira vitória. O meu irmão teve a primeira vitória na estrada este ano. Estamos a mostrar que com esta idade estamos mais maduros, mais rápidos”, disse, antes de saber que tinha sido desclassificado.



Na geral, Rui Oliveira ocupa agora o quinto lugar, a 25 segundos de Christen, com Anders Halland Johannessen a ser segundo, a 16, e Tao Geoghegan Hart a ocupar a terceira posição, a 21.



Ivo Oliveira e António Morgado, também da UAE Emirates, terminaram a tirada a 53 segundos do vencedor, com Morgado a cair para nono da geral, a 1.16 minutos do líder.



Na sexta-feira, na terceira etapa, os ciclistas vão percorrer 172 quilómetros, entre Majsperk e Ormoz.