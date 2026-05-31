Mais Modalidades
Basquetebol
Spurs na final da NBA
Os San Antonio Spurs qualificaram-se no sábado para a final da liga norte-americana de basquetebol ao vencerem os Oklahoma City Thunder, atuais detentores do título, por 111-103, num decisivo jogo sete.
Com os New York Knicks já apurados para a final no lado este, na conferência oeste foi necessário um decisivo jogo sete para saber quem se qualificava para a final, com os Spurs a conseguirem a vaga, voltando a lutar pelo título pela primeira vez desde 2014.
Na ‘negra’, o poste francês Victor Wembanyama voltou a liderar os Spurs, com 22 pontos, sete ressaltos e duas assistências, bem apoiado pelos restantes elementos do ‘cinco’ titular, todos com um registo acima da dezena de pontos.
Do lado dos atuais campeões, o canadiano Shai Gilgeous-Alexander voltou a ser a principal figura, com 35 pontos, quatro ressaltos e nove assistências, mas insuficiente para levar os Thunder a nova final.
A final da NBA vai agora colocar frente a frente os San Antonio Spurs e os New York Knicks, que não chegavam aos jogos decisivos desde 1999.
Na ‘negra’, o poste francês Victor Wembanyama voltou a liderar os Spurs, com 22 pontos, sete ressaltos e duas assistências, bem apoiado pelos restantes elementos do ‘cinco’ titular, todos com um registo acima da dezena de pontos.
Do lado dos atuais campeões, o canadiano Shai Gilgeous-Alexander voltou a ser a principal figura, com 35 pontos, quatro ressaltos e nove assistências, mas insuficiente para levar os Thunder a nova final.
A final da NBA vai agora colocar frente a frente os San Antonio Spurs e os New York Knicks, que não chegavam aos jogos decisivos desde 1999.
(Com Lusa)