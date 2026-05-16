Spurs vencem em Minneapolis e estão na final da Conferência Oeste na NBA
Os San Antonio Spurs qualificaram-se, nove anos depois, para a final da Conferência Oeste dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem fora os Minnesota Timberwolves por 139-109, para fecharem a série por 4-2.
A formação texana, que esteve a perder a meia-final de conferência por 1-0, dominou o sexto encontro de princípio ao fim, para marcar encontro com os campeões em título Oklahoma City Thunder (4-0 aos Los Angeles Lakers).
Stephon Castle, com 32 pontos, 11 ressaltos e seis assistências, liderou os Spurs, secundado por De’Aaaron Fox (21 pontos e nove assistências), o francês Victor Wembanyama (19 pontos e seis ressaltos) e Julian Champagnie (18 pontos).
Na formação da casa, destaque para os 24 pontos de Anthony Edwards e os 21 do suplente Terrence Shannon Jr.
Os Spurs chegaram ao final do primeiro período a vencer por nove pontos (36-27) e arrancaram o segundo com um parcial de 20-0, colocando a diferença em 29 (56-27), antes de os Wolves reagirem e encurtarem para 13 (74-61), ao intervalo.
Na segunda parte, os forasteiros voltaram, porém, a fugir e tinham o jogo na ‘mão’ após o terceiro período, face à vantagem de 26 pontos (110-84), que geriram sem dificuldades no quarto, para vencerem por ‘redondos’ 30.
A final da Conferência Oeste, jogada como todas as séries à melhor de sete jogos, tem início na segunda-feira, em Oklahoma, já que os Thunder, vencedores da fase regular (64 vitórias e 18 derrotas), têm o fator casa do seu lado.
Na época regular, o conjunto de San Antonio, segundo na Conferência Oeste, com 62 triunfos e 20 desaires, ganhou quatro dos cinco jogos em que defrontou os campeões em título.
Se os Spurs selaram um lugar na final da Conferência Oeste, os Cleveland Cavaliers não o conseguiram a Este, já que perderam em casa o sexto jogo por concludentes 115-94 face aos Detroit Pistons, que domingo serão anfitriões do Jogo 7.
Cade Cunningham, com 21 pontos e oito assistências, e o suplente Paul Reed, com 17 pontos e seis ressaltos em 16.12 minutos, destacaram-se nos Pistons, enquanto James Harden liderou os Cavs, com 23 pontos e sete ressaltos.
