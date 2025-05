Stanislas Wawrinka e Richard Gasquet recebem convites para Roland Garros

Aos 40 anos, Wawrinka vai disputar o quadro principal masculino do ‘major’ francês, que ganhou em 2015 e do qual foi finalista em 2017.



O atual 132.º classificado do ranking ATP tem outros dois ‘Slam’s’ no currículo, uma vez que ganhou o Open da Austrália em 2014 e o Open dos Estados Unidos em 2016, tendo também conquistado o ouro olímpico de pares ao lado de Roger Federer em Pequim2008.



Além do suíço, que se estreou na ‘Catedral da terra batida’ em 2005, a organização de Roland Garros decidiu atribuir um ‘wildcard’ a Richard Gasquet, que já tinha anunciado a intenção de terminar a carreira após competir uma última vez no ‘seu’ Grand Slam.



Esta será a 22.ª participação do gaulês de 38 anos no ‘major’ nacional, onde se estreou em 2002, com apenas 15 anos.



Gasquet conta com 16 títulos no currículo, incluindo um no Estoril Open, em 2015.



O segundo Grand Slam da época começa em 25 de maio e termina em 08 de junho, com a qualificação a acontecer uma semana antes do arranque do quadro principal.