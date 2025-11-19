Stephanie Gilmore, oito vezes campeã do mundo de surf, regressa ao circuito

Gilmore, de 37 anos, é a recordista de títulos mundiais, com as conquistas em 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 e 2022, tendo abandonado a elite, após a temporada de 2023.



Desde então, disputou apenas, como suplente, a etapa da Gold Coast, na Austrália.



Este foi o segundo ‘wildcard’ entregue pela WSL para o Championship Tour de 2026, que vai contar pela primeira vez com uma surfista portuguesa, caso de Yolanda Hopkins, depois da confirmação do regresso da havaiana Carissa Moore, cinco vezes campeã, em 2011, 2013, 2015, 2019 e 2021.



“Estou muito animada por ter aceitado o convite para a temporada de 2026 do CT. Nos últimos anos, aproveitei o tempo livre para explorar o mundo e fazer outras coisas, mas estou ansiosa para voltar ao CT em 2026 e ver como me saio a competir contra os jovens talentos”, afirmou Gilmore.



A edição de 2026 do circuito mundial arranca em abril, em Bells Beach, na Austrália, e conta com uma etapa em Peniche, entre 22 de outubro e 01 de novembro, a 11.ª e penúltima do ano.

