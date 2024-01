Stephanie suspende atividade no circuito mundial de surf

"Estou a planear aproveitar este tempo para me refrescar fisicamente, mentalmente, e aproveitar as ondas e o 'free surf' (fora da competição) em novos lugares", revelou através das redes sociais Gilmore, recordista do número de títulos da elite internacional do surf feminino.



A atleta, de 35 anos, informou que tem "projetos e viagens" que quer fazer durante este ano e que os mesmos não são compatíveis com o calendário competivo da WSL, que arranca já na próxima semana (dia 29) em Pipeline, Havai, nos Estados Unidos.



Ainda assim, a australiana disse que ainda está "apaixonada" pela competição, e que tem objetivos e sonhos ainda por concretizar, pelo que está "ansiosa" por voltar em 2025.



E tal vai ser possível, uma vez que a WSL já lhe atribuiu um convite para "correr" no circuito mundial em 2025, conforme o comunicado divulgado em reação ao anúncio da atleta.



"Vamos sentir a falta da presença da 'Steph' no 'Championship Tour' (CT) este ano, mas apoiamos totalmente a sua decisão de tirar um tempo para si própria", disse Jessi Miley-Dyer, responsável da WSL, destacando a "profunda influência" da australiana na modalidade e no desporto em geral, e do seu exemplo para os mais jovens.



Por isso, a WSL vai atribuir a Gilmore o convite de temporada para 2025, permitindo-lhe voltar diretamente ao CT, após um "ano sabático".



"Aguardamos pelo seu retorno em 2025, quando será recebida de volta com o convite de temporada, pronta para continuar o seu incrível legado", acrescentou Miley-Dyer.



Gilmore, que começou a competir no CT em 2007, conquistou oito títulos mundiais (2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 e 2022) e a sua vaga no circuito principal vai ser ocupada pela brasileira Luana Silva.