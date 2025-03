Stephen Curry chega aos 4.000 triplos

Em São Francisco, Curry marcou os dois triplos necessários frente aos Kings para chegar aos quatro milhares de lançamentos longos concretizados, colocando mais um número praticamente inatingível na sua história como o melhor atirador de sempre da NBA.



Em 14 de dezembro de 2021, o base tornou-se o jogador com mais lançamentos triplos conseguidos, ao ultrapassar os 2.973 do já retirado Ray Allen, que, entretanto, também já foi ultrapassado por James Harden (3.117).



Selecionado na sétima posição pelos Warriors no "draft" de 2009, Curry terminou a temporada de "rookie" com 166 triplos, liderando o número de lançamentos longos concretizados em oito das suas 16 temporadas.



"Chef" Curry detém ainda o recorde de triplos numa só temporada, com 402 em 2015/16, quando foi eleito, de forma unânime, o jogador mais valioso (MVP) da fase regular, conseguindo ainda cinco temporadas com mais de 300 lançamentos de três pontos, sendo que apenas outros dois jogadores o conseguiram uma vez – James Harden e Klay Thompson.



O base dos Warriors tem 388 jogos com mais de cinco triplos, mais do que os dois jogadores seguintes em conjunto – James Harden e Damian Lillard têm um somatória de 387 –, além de 26 jogos com mais de 10, mais do que o conjunto dos cinco basquetebolistas seguintes.



Na 16.ª temporada na NBA, e com 37 anos, Curry tem já 242 triplos, depois de em 2023/24 ter tido a sua segunda época mais profícua, com 357.