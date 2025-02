Stephen Curry marca 56 pontos no triunfo dos Warriors

Curry, quatro vezes campeão da NBA, anotou os 56 pontos com 16 em 25 lançamentos de campo concretizados, 12 dos quais triplos, converteu também todos os 12 lançamentos livres tentados, conseguindo ainda quatro ressaltos, três assistências e dois roubos de bola.



Do lado dos Magic esteve em destaque Paolo Banchero, com 41 pontos, seis ressaltos, cinco assistências e dois roubos de bola, mas insuficiente para evitar a derrota da equipa perante os Warriors.



“Nunca passa de moda. Até os adeptos dos Magic perceberam que estavam a ver o melhor atirador da história do jogo. Não são apenas os lançamentos que entram, é a fluidez, o movimento, a audácia”, disse Steve Kerr, treinador dos Warriors, no final da partida.



Aos 36 anos, Curry fez o seu 14.º jogo na NBA com 50 ou mais pontos e o 26.º jogo com pelo menos 10 triplos convertidos.