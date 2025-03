Storer entra na luta pelo pódio do Paris-Nice

Com a fuga do dia a ser bem-sucedida, Storer conseguiu uma das maiores vitórias da carreira, apenas superada pelas duas etapas na Volta a Espanha de 2021, ao triunfar em 02:43.31 horas, no final dos 109,3 quilómetros, entre Nice e Auron.



Um dos cinco fugitivos que chegou à frente dos principais favoritos, Storer venceu com 20 segundos de avanço sobre o suíço Mauro Schmid (Jayco AlUla) e 30 sobre o alemão Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost).



Entre os favoritos, o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) foi o único a ganhar tempo, ao cortar a meta 1.11 minutos depois de Storer, menos três segundos do que o grupo dos principais nomes da geral, entre os quais o líder, o norte-americano Matteo Jorgenson, ou o português João Almeida (UAE Emirates), que foi 15.º.



Na geral, Jorgenson ficou mais perto de revalidar o título do Paris-Nice conquistado em 2024, entrando para a derradeira etapa com 37 segundos de avanço sobre Lipowitz, 1.20 minutos sobre o neerlandês Thymen Arensman (INEOS), 2.25 sobre Storer e 2.40 sobre Almeida.



A curta etapa, mas que terminava numa contagem de montanha de primeira categoria, foi afetada, mais uma vez, pelo mau tempo, com os ciclistas a cortarem a meta debaixo de um forte nevão.



Numa altura em que as condições meteorológicas não eram tão agrestes, o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), que era terceiro, sofreu uma violenta queda, depois de embater contra um separador central, acabando por desistir e ser transportado para o hospital.



Numa etapa muito complicada para os sprinters, Iuri Leitão (Caja Rural) terminou na 88.ª posição, a 14.04 minutos, e Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 117.º, a 18.00. Na geral, Oliveira é 112.º, a 59.56, um lugar abaixo de Leitão, que está já a 1:00.06 horas do líder.



A 83.ª edição do Paris-Nice termina no domingo, com 119,9 quilómetros, com partida e chegada em Nice, com os ciclistas a terem de ultrapassar três contagens de montanha de primeira categoria, a última a menos de 10 quilómetros do final.