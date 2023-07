Sueca Sarah Sjöström melhora recorde mundial dos 50 livres

Minutos depois de conquistar o seu quinto título mundial nos 50 metros mariposa, a sueca de 29 anos regressou à piscina para as meias-finais dos 50 livres, retirando seis centésimas ao anterior recorde mundial, que detinha desde 29 de julho de 2017.



Nas ‘meias’, foi a única nadadora a baixar dos 24 segundos, sendo a grande candidata ao ouro na final de domingo.



Antes, Sjöström tinha somado o seu quinto título mundial nos 50 mariposa, nadando a distância em 24,77, com a chinesa Zhang Yufei (25,05) e a norte-americana Gretchen Walsh (25,46) a ficarem, respetivamente, com a prata e o bronze.



Este é o 11.º ouro da sueca num Mundial, num palmarés ‘inaugurado’ com apenas 16 anos no Mundial de Roma2009, com o título nos 100 mariposa.