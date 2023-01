Suécia afasta Portugal do Mundial em jogo muito competitivo

A partida apenas teve o seu primeiro golo aos quatro minutos e meio, num livre de sete metros a favor da Suécia. Portugal respondeu eficazmente e aos 11 minutos vencia por 6-4, 8-7 aos 15 minutos, mas já perdia por 9-8, aos 17'. Portugal voltou à vantagem e garantiu mesmo a vantagem mínima de 14-13 na saída para o intervalo.



No segundo tempo, o marcador prosseguiu sem vencedor anunciado, com as duas formações a alternarem a vantagem sucessivamente. Aos 40 minutos, o empate persistia nos 18-18, mas aos 42' a diferença já era de 4 golos, 22-18, a favor dos nórdicos.



A vida de Portugal neste Mundial começava a complicar-se, e a segunda posição do Grupo II estava cada vez mais longe. A esperança portuguesa foi-se mantendo, e a dez minutos do final Portugal perdia por 23-26. Aos 54', a desvantagem era apenas de um golo (26-27) e a seleção portuguesa ainda sonhava. Mas aos 55 minutos, a Suécia já vencia por 29-26 e por 31-27 aos 57'. No final, 32-30 o resultado foi ingrato, mas que acabou por premiar a excelente prestaçõ de Portugal diante da campeã europeia.







A Suécia venceu o Grupo II, com oito pontos, mais dois do que a Islândia, que segue para os "quartos", e do que a Hungria. Portugal terminou com cinco, seguido de Brasil, com três, e de Cabo Verde, com zero.