Suécia cede liderança do Grupo II do Europeu de andebol

Os islandeses são agora os novos líderes da ‘poule’, com quatro pontos, os mesmos dos suecos (segundos), eslovenos (terceiros) e croatas (quartos). Já a Suíça e Hungria, as duas seleções com menos argumentos, somam apenas um.



A recordista de troféus europeus (1994, 1998, 2000, 2002 e 2022) foi surpreendida pela equipa do ponta direito do Sporting Orri Thorkelsson, que hoje ficou em ‘branco’, na Malmö Arena.



Guiados pelo 100% eficaz Viggo Kristjánsson (11 golos em outras tantas tentativas), os islandeses estiveram quase sempre na liderança do jogo e ao intervalo venciam por 18-12.



Na segunda parte, os suecos ainda conseguiram colocar o marcador com a diferença mínima por uma vez (23-22), só que os três golos seguidos da Islândia traduziram-se em novo conforto até final.



Bem encaminhada para as meias-finais está a Eslovénia, depois de ter confirmado o favoritismo diante da Hungria (35-32).



Apesar de ter chegado ao final dos primeiros 30 minutos com uma diferença desfavorável (15-17), a finalista de 2004 deu a volta após o regresso dos balneários, gerindo uma vantagem que oscilou entre um e três golos.



Os 10 remates certeiros do ponta ‘canhoto’ Blaz Janc, do FC Barcelona, foram cruciais para triunfo dos eslovenos, ao passo que o melhor dos magiares foi o também ponta direito Bence Imre, com THW Kiel, com oito.



No último jogo do dia, a vitória esperada da vice-campeã do Mundo Croácia contra a Suíça (28-24) nunca esteve em causa, apesar da entrada em falso em jogo, que ao intervalo registava 13-11 favorável à seleção dos Balcãs.



Na segunda-feira, mas para o Grupo I, Portugal vai defrontar a Noruega, em Herning, Dinamarca, onde estará obrigado a vencer para continuar a ter chances de marcar presença no jogo de atribuição do quinto lugar, embora tenha de beneficiar da conjugação de outros resultados da ‘poule’.



Ainda é possível a equipa de Paulo Jorge Pereira chegar às meias-finais, mas as hipóteses são remotas.