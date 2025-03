Suíça Q36.5 é a grande novidade entre as equipas convidadas para a Volta a Itália

No dia em que a União Ciclista Internacional (UCI) aprovou a ‘expansão’ do pelotão das três grandes Voltas de 22 para 23 equipas, os organizadores da ‘corsa rosa’ confirmaram a presença de duas das três formações italianas do segundo escalão, deixando de fora apenas a Solution Tech-Vini Fantini.



A grande novidade na próxima edição da prova, que decorre entre 09 de maio e 01 de junho, será a suíça Q36.5, que tem como cabeça de cartaz o britânico Thomas Pidcock, atual bicampeão olímpico de XCO.



Já a Tudor, que viu hoje confirmada a sua estreia na Volta a França, estará no Giro pelo segundo ano consecutivo.



Nas grandes Voltas – Tour, Giro e Vuelta – têm lugar garantido as 18 formações do WorldTour, a primeira divisão do ciclismo mundial, além das duas melhores ProTeam, no caso a Israel-Premier Tech e a Lotto, que voltou a recusar participar na ‘corsa rosa’.



Assim, e perante a recusa da formação belga, os organizadores da Volta a Itália atribuíram quatro ‘wild cards’ ao invés dos três previstos.



Antes da alteração ratificada hoje pela UCI, os convites eram apenas dois, mas os organizadores das três ‘grandes’ solicitaram uma vaga adicional para equipas do segundo escalão.