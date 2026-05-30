Suíço Simon Ehammer com melhor marca do ano no salto em comprimento





(Com Lusa)





Numa competição de decatlo, em Götzis, na Áustria, Ehammer saltou 8,51 metros na sua segunda tentativa, com vento favorável ligeiro (+1,0 metros/segundo), superando a marca que o grego Miltiadis Tentoglou (8,49) tinha obtido na sexta-feira, em Limassol.A terceira melhor marca do ano no comprimento pertence ao português Gerson Baldé, com os 8,46 metros que lhe deram o título nos Mundiais em pista curta, em março, em Torun, na Polónia.O atleta suíço melhorou ainda a sua marca pessoal no comprimento em seis centímetros, numa disciplina em que o recorde mundial ainda pertence ao norte-americano Mike Powell, com 8,95 metros, em 1991, em Tóquio, no Japão.Simon Ehammer tem-se evidenciado tanto no decatlo, como vice-campeão europeu em 2022, como no comprimento, disciplina na qual foi bronze nos Mundiais Oregon2022 e quarto classificado nos Jogos Olímpicos Paris2024 e nos Mundiais Tóquio2025.O atleta suíço, de 26 anos, vem de uma temporada em pista coberta em que bateu o recorde do mundo do heptatlo.