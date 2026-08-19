Mais Modalidades
Futsal
Supertaças de futsal em 05 de setembro em Vila do Conde
São duas Supertaças de futsal no mesmo dia. A Supertaça feminina, em Vila do Conde, pelas 16h30, entre o Benfica, campeão nacional, e GCR Nun'Álvares, e depois por volta das 21h00 a Supertaça masculina entre rivais lisboetas (Benfica e Sporting).
A Supertaças de futsal, entre o Benfica, campeão nacional, e o Sporting, vice-campeão e finalista vencido da Taça de Portugal, decorre em 05 de setembro, em Vila do Conde, foi hoje anunciado pela federação.
“Vila do Conde tem uma forte ligação ao desporto e reúne todas as condições para ser um excelente palco destas Supertaças. Estou certo de que, no dia 05 de setembro, teremos uma verdadeira festa do futsal, com grandes jogos, emoção e muito público nas bancadas”, disse o presidente da AF Porto, José Manuel Neves.
O dirigente pretende que as supertaças, a decorrer no Pavilhão Municipal de Desportos de Vila do Conde, sejam “um momento de afirmação e promoção do futsal” e, simultaneamente, “um excelente ponto de partida para uma nova época que desejamos repleta de sucesso para toda a modalidade”.
“Vila do Conde tem uma forte ligação ao desporto e reúne todas as condições para ser um excelente palco destas Supertaças. Estou certo de que, no dia 05 de setembro, teremos uma verdadeira festa do futsal, com grandes jogos, emoção e muito público nas bancadas”, disse o presidente da AF Porto, José Manuel Neves.
O dirigente pretende que as supertaças, a decorrer no Pavilhão Municipal de Desportos de Vila do Conde, sejam “um momento de afirmação e promoção do futsal” e, simultaneamente, “um excelente ponto de partida para uma nova época que desejamos repleta de sucesso para toda a modalidade”.