Em direto
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Supertaças de futsal em 05 de setembro em Vila do Conde

Supertaças de futsal em 05 de setembro em Vila do Conde

São duas Supertaças de futsal no mesmo dia. A Supertaça feminina, em Vila do Conde, pelas 16h30, entre o Benfica, campeão nacional, e GCR Nun'Álvares, e depois por volta das 21h00 a Supertaça masculina entre rivais lisboetas (Benfica e Sporting).

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Federação Portuguesa de Futebol

VER MAIS
A Supertaças de futsal,  entre o Benfica, campeão nacional, e o Sporting, vice-campeão e finalista vencido da Taça de Portugal, decorre em 05 de setembro, em Vila do Conde, foi hoje anunciado pela federação.

“Vila do Conde tem uma forte ligação ao desporto e reúne todas as condições para ser um excelente palco destas Supertaças. Estou certo de que, no dia 05 de setembro, teremos uma verdadeira festa do futsal, com grandes jogos, emoção e muito público nas bancadas”, disse o presidente da AF Porto, José Manuel Neves.

O dirigente pretende que as supertaças, a decorrer no Pavilhão Municipal de Desportos de Vila do Conde, sejam “um momento de afirmação e promoção do futsal” e, simultaneamente, “um excelente ponto de partida para uma nova época que desejamos repleta de sucesso para toda a modalidade”.

PUB
PUB