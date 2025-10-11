Supertaças de hóquei em patins regressam a Odivelas com duelos de alto nível

Na competição masculina, o FC Porto — campeão nacional em título — enfrenta o Sporting, vencedor da Taça de Portugal. O clássico está agendado para as 12h00 e promete abrir a nova temporada com intensidade e rivalidade.





Mais tarde, às 18h00, será a vez da Supertaça feminina, onde o Benfica, detentor dos dois principais troféus da época passada (campeonato e Taça), mede forças com a AD Sanjoanense, finalista vencida da Taça de Portugal.





Este regresso a Odivelas acontece um ano depois das últimas finais, onde o FC Porto foi surpreendido pelo Óquei de Barcelos e o Benfica conquistou o troféu feminino ao superar o Tojal.





Assista em direto a estes encontros na RTP 2:











