Supertaças de hóquei em patins regressam a Odivelas com duelos de alto nível
O Pavilhão Multiusos de Odivelas volta a ser o epicentro das decisões no hóquei em patins nacional. Depois da Elite Cup, o recinto recebe agora as Supertaças masculina e feminina, marcadas para sexta-feira, 11 de outubro.
Na competição masculina, o FC Porto — campeão nacional em título — enfrenta o Sporting, vencedor da Taça de Portugal. O clássico está agendado para as 12h00 e promete abrir a nova temporada com intensidade e rivalidade.
Mais tarde, às 18h00, será a vez da Supertaça feminina, onde o Benfica, detentor dos dois principais troféus da época passada (campeonato e Taça), mede forças com a AD Sanjoanense, finalista vencida da Taça de Portugal.
Este regresso a Odivelas acontece um ano depois das últimas finais, onde o FC Porto foi surpreendido pelo Óquei de Barcelos e o Benfica conquistou o troféu feminino ao superar o Tojal.
