Surdolímpicos: Ciclista André Soares conquista bronze na corrida por pontos

André Soares, que tinha sido campeão na última edição dos Jogos Surdolímpicos, conseguiu voltar à pista após a queda a cerca de 10 voltas do final, para ficar atrás de Andreevich Rozanov, a competir como neutro, e do sul-coreano Byungwook Ko.



"Foi uma corrida interessante, partíamos como favoritos, depois do ouro em Caxias do Sul (...). Ficámos pelo terceiro lugar devido a uma queda, um erro técnico, talvez numa das curvas mais fáceis, mas em alta competição, em alta velocidade, estas coisas acontecem, mas temos de fazer o que se fez, levantar e seguir em frente", comentou André Soares.



Também na corrida por pontos de ciclismo, João Marques foi mandado parar pelos comissários a duas voltas do final e foi desclassificado, situação que motivação reclamação da delegação lusa, mas que não foi aceite.



No salto em altura, Gustavo Pereira, que fazia a estreia em Jogos Surdolímpicos, terminou em 11.º lugar, depois de ter feito dois saltos, de 1,65 e 1,70 metros, mas sem conseguir superar os 1,75 metros.



Os Jogos Surdolímpicos Tóquio2025, que decorrem entre 15 e 26 de novembro, juntam cerca de 3.000 atletas com deficiência auditiva e Portugal conta com 13 participantes, que competem em cinco modalidades: atletismo, ciclismo, judo, natação e tiro.



Portugal participa pela nona vez nestes Jogos, deste a estreia em Sófia, em 1993, tendo conquistado desde então um total de 19 medalhas (oito de ouro, quatro de prata e sete de bronze), duas já em Tóquio, pela judoca Joana Santos (ouro) e por André Soares (bronze).