Surdolímpicos: Ciclista André Soares conquista bronze na corrida por pontos
O ciclista português André Soares conquistou a medalha de bronze na corrida por pontos dos Jogos Surdolímpicos, numa competição em que teve de ir atrás do resultado depois de sofrer uma queda.
André Soares, que tinha sido campeão na última edição dos Jogos Surdolímpicos, conseguiu voltar à pista após a queda a cerca de 10 voltas do final, para ficar atrás de Andreevich Rozanov, a competir como neutro, e do sul-coreano Byungwook Ko.
"Foi uma corrida interessante, partíamos como favoritos, depois do ouro em Caxias do Sul (...). Ficámos pelo terceiro lugar devido a uma queda, um erro técnico, talvez numa das curvas mais fáceis, mas em alta competição, em alta velocidade, estas coisas acontecem, mas temos de fazer o que se fez, levantar e seguir em frente", comentou André Soares.
Também na corrida por pontos de ciclismo, João Marques foi mandado parar pelos comissários a duas voltas do final e foi desclassificado, situação que motivação reclamação da delegação lusa, mas que não foi aceite.
No salto em altura, Gustavo Pereira, que fazia a estreia em Jogos Surdolímpicos, terminou em 11.º lugar, depois de ter feito dois saltos, de 1,65 e 1,70 metros, mas sem conseguir superar os 1,75 metros.
Os Jogos Surdolímpicos Tóquio2025, que decorrem entre 15 e 26 de novembro, juntam cerca de 3.000 atletas com deficiência auditiva e Portugal conta com 13 participantes, que competem em cinco modalidades: atletismo, ciclismo, judo, natação e tiro.
Portugal participa pela nona vez nestes Jogos, deste a estreia em Sófia, em 1993, tendo conquistado desde então um total de 19 medalhas (oito de ouro, quatro de prata e sete de bronze), duas já em Tóquio, pela judoca Joana Santos (ouro) e por André Soares (bronze).
