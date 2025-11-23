Surdolímpicos. Margarida Silva diz que medalha de ouro é sonho concretizado





“A medalha de prata já era um sonho, agora a de ouro nem se fala. Eu confesso que vinha com algum ‘rancor’ dos 1.500 metros, porque senti que podia ter ganho se não tivesse perdido a sapatilha. Nesta prova só pensava que conseguia e em aguentar até à meta”, disse no final da corrida.



A atleta portuguesa bateu a russa Iuliia Abubiakirova, a competir sob bandeira neutra, que terminou em segundo, com 2:10.64 minutos, enquanto a chinesa Na Gao foi terceira, com 2:11.69.



A atleta lusa salientou que a concorrência tinha qualidade, mas que entrou na final já a apontar ao pódio, com o ouro na ‘mira’.



Depois de subir ao lugar mais alto do pódio, Margarida Silva lembrou o percurso até integrar o projeto surdolímpico, enaltecendo a importância de correr feliz e com saúde.



“Eu quando assumiu a surdez foi para reduzir níveis de stress na competição. As coisas não estavam a correr bem no atletismo. Nos últimos 15 meses integrei o projeto e foram para fazer reabilitação. Estas medalhas são especiais, porque representam o recuperar e o correr com saúde e felicidade”, disse.



Esta é a quinta medalha lusa nesta edição dos Jogos Surdolímpicos, com as duas de Margarida Silva a juntarem-se ao ouro da judoca Joana Santos em -57kg, enquanto o ciclista André Soares conquistou a prata no contrarrelógio individual e o bronze na corrida de pontos.



Margarida Silva tornou-se também na primeira portuguesa a conquistar uma medalha de ouro para o atletismo em Jogos Surdolímpicos.

Presidente da República enaltece ouro de Margarida Silva





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu hoje a medalha de ouro conquistada por Margarida Silva nos 800 metros dos Jogos Surdolímpicos Tóquio2025, destacando o sucesso luso na competição.





“É com satisfação que o Presidente da República assinala a nossa segunda medalha de ouro nos Jogos Surdolímpicos Tóquio 2025, conquistada pela atleta Margarida Silva na prova de 800 metros, que junta à prata alcançada nos 1500 metros”,refere uma mensagem divulgada no sítio oficial da Presidência da República.

“Com esta segunda medalha de Margarida Silva, juntamente com o ouro da judoca Joana Santos e as duas medalhas, prata e bronze, do ciclista André Soares, Portugal ultrapassa o número de medalhas obtidas nos últimos Jogos, enaltecendo o trabalho dos atletas, do Comité Paralímpico de Portugal e respetivas Federações”, concluiu.





Primeiro-ministro felicita Margarida Silva pelo ouro nos 800 metros

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, também felicitou a atleta Margarida Silva pela conquista da medalha de ouro nos 800 metros dos Jogos Surdolímpicos Tóquio2025, referindo que é um “orgulho para o país”.



“Portugal voltou a fazer história! Margarida Silva conquistou a medalha de ouro nos 800 metros e é campeã surdolímpica! Um resultado que comprova a excelência, dedicação e a garra dos nossos atletas. Que orgulho para o nosso País. Bravo”, referiu o primeiro-ministro, numa mensagem divulgada nas redes sociais.



