Surdolímpicos: Portugal leva 13 atletas aos Jogos do centenário





Historial de medalhas portuguesas







Sófia 1993

Representação de nove atletas, que competiram em três modalidades (atletismo, ténis e natação) e conquistaram duas medalhas de prata (atletismo).



Copenhaga 1997

Representação de sete atletas, que competiram em três modalidades (atletismo, luta greco-romana e natação) sem conquistarem medalhas.



Roma 2001

Representação de 10 atletas, que competiram em quatro modalidades (atletismo, bowling, luta greco-romana e natação) e conquistaram uma medalha de ouro (luta greco-romana).



Melbourne2005

Representação de 11 atletas, que competiram em quatro modalidades (atletismo, bowling, luta greco-romana e natação) e conquistaram uma medalha de ouro (luta greco-romana).



Taipé 2009

Representação de 15 atletas, que competiram em oito modalidades (atletismo, bowling, judo, karaté, luta livre, luta greco-romana, natação e taekwondo) e conquistaram quatro medalhas: duas de ouro (judo e luta greco-romana) e duas de bronze (luta livre e taekwondo).



Sófia 2013

Representação de 13 atletas, que competiram em sete modalidades (atletismo, ciclismo, judo, karaté, luta, natação e karaté) e conquistaram três medalhas: uma de ouro (luta greco-romana), uma de prata (judo) e uma de bronze (taekwondo).



Samsun 2017

Representação de 11 atletas, que competiram em seis modalidades (atletismo, ciclismo, judo, lutas amadoras, natação e taekwondo) e conquistaram duas medalhas: uma de prata (luta greco-romana) e uma de bronze (judo).



Caxias do Sul 2021 (disputados em 2022, devido à pandemia de covid-19)

Representação de 12 atletas, que competiram em seis modalidades (atletismo, ciclismo, judo, luta, natação e tiro) e conquistaram quatro medalhas: duas de ouro (no ciclismo e no judo) e duas de bronze (no ciclismo e na luta greco-romana).



(Com Lusa)

A 25.ª edição, que decorre 101 anos depois da primeira, que em 1924 juntou em Paris 145 atletas, contará com representantes de 80 países e, tal como a disputada em 2022, deixa de fora russos e bielorrussos, excluídos após a invasão militar à Ucrânia, que começou em fevereiro desse ano.Em Tóquio, até 26 de novembro, Portugal vai estar representado por 13 atletas, que competem em cinco das 21 modalidades do programa, e que ambicionam superar os melhores resultados de sempre, conseguidos há três anos em Caxias do Sul, no Brasil: quatro medalhas - duas de ouro e duas de bronze - e 12 diplomas.O atletismo, com cinco atletas - Francisco Laranjeira, Gustavo Pereira, Hemilton Costa, Margarida Silva e Ricardo Gomes –, e a natação, com quatro - Diogo Neves, Miguel Cruz, Ricardo Belezas e Tiago Neves -, são as modalidades mais representadas.No ciclismo, André Soares, que conquistou duas medalhas na última edição da competição disputada em Caxias do Sul, no Brasil, em 2022, e João Marques vão defender as cores nacionais, enquanto no judo marcará presença Joana Santos, que conta com quatro ‘metais’ em Surdolímpicos no palmarés.Nuno Esteves será o representante nacional no tiro, na maior competição mundial para a deficiência auditiva, que não integra o programa dos Jogos Paralímpicos, na qual Portugal participa pela nona vez e soma 17 medalhas.Os Jogos Surdolímpicos, o segundo evento multidesportivo mais antigo do mundo, tiveram a sua primeira edição em 1924, em Paris, tendo então sido disputados por 145 atletas oriundos de nove países europeus.A competição, que foi o primeiro evento desportivo para pessoas com deficiência, realizou-se com uma periodicidade de quatro em quatro anos, tendo sido interrompida entre 1940 e 1949 devido à II Guerra Mundial.Os Jogos, que em 1949 viram ser criada uma versão de inverno, atingiram em meados do século XX uma dimensão mundial.Entre 1924 e 1965, o evento foi conhecido como Jogos Internacionais para Surdos ou Jogos Internacionais Silenciosos, passando depois a ser denominados como Jogos Mundiais para Surdos. Desde 2000 foi adotada a atual designação.O evento é organizado pelo Comité Internacional de Desporto para Surdos (ICSD), criado em 1924 e que em 1955 foi admitido pelo Comité Olímpico Internacional (COI) como federação internacional.Para participar nos Jogos, os atletas devem ter perdido 55 decibéis no seu “ouvido melhor”, não sendo permitido o uso de quaisquer aparelhos ou implantes auditivos.Nas modalidades em que os árbitros recorrem normalmente ao uso de apitos estes são substituídos por uma bandeira vermelha, enquanto na natação e atletismo é utilizado um flash vermelho em vez da habitual pistola para o tiro de partida.