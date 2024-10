Surf. Cinco portugueses na prova da Ericeira

surfaram ambos na terceira bateria da primeira ronda do quadro masculino, mas com destinos diferentes, já que o primeiro - campeão português em título - asegurou a passagem à próxima fase, ao ficar no segundo posto com 10,90 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,07 e 4,83), atrás do norte-americano Owen Moss (11,56).Já Guilherme Ribeiro cometeu uma interferência e apenas teve uma onda pontuada (4,67), ficando no quarto e último posto do 'heat', com o havaiano Kai Martin (9,77) em terceiro e a ser também eliminado.Depois, foi a vez deentrar na água, e o surfista luso venceu a quarta bateria com 10,33 pontos (6,33 e 4,00), seguindo para a segunda ronda, tal como o segundo classificado, o sul-africano Daniel Emslie (8,50), enquanto o japonês Rinta Oooto (8,20) e o australiano Jordan Lawler (7,57) se despediram da prova.Já, ex-top mundial, alcançou o segundo posto do sexto "heat" com 11,47 pontos (5,80 e 5,67), atrás do australiano Jackson Baker (12,47) mas à frente do francês Leo Étienne (8,67) e do brasileiro Luel Filipe (5,60).Isto, na segunda jornada do EDP Ericeira Pro, do circuito Challenger Series (CS), marcado por um dia de muito sol e boas ondas na praia de Ribeira d'Ilhas, em que foram realizados os quatro "heats" que faltavam na ronda inaugural feminina, o primeiro "round" masculino e seis baterias da segunda ronda feminina.





Três mulheres em ação



Do lado feminino, a bicampeã europeia Yolanda Hopkins (7,83 e 3,67) - que começou diretamente na segunda ronda devido ao atual ranking (12.ª) - já está apurada para os oitavos de final, depois de ficar no segundo posto da terceira bateria, com os mesmos pontos (11,50) da espanhola Nadia Erostrabe, com ambas a ultrapassarem a sul-africana Louise Lepront (8,56) e a japonesa Nanaho Tsuzuki (7,73).



Por seu turno, a também olímpica lusa Teresa Bonvalot ficou pelo caminho ao ser terceira na primeira bateria da segunda ronda, com 9,93 pontos (5,10 e 4,83), atrás da australiana Sally Fitzgibbons (13,67), que lidera o ranking das CS, e da brasileira Laura Raupp (13,53), enquanto a havaiana Keala Tomoda-Bannert ficou em quarto (7,37).



Quem ainda vai competir nesta segunda ronda é Mafalda Lopes, que venceu a sétima bateria da ronda inaugural com 12,70 pontos (7,17 e 5,53), superando a ex-top mundial Nikki Van Dijk (12,04), a francesa Hina-Maria Conradi (9,37) e a costa-riquenha Leilani McGonagle (8,94).



Quando a prova recomeçar, Mafalda Lopes vai defrontar a francesa Tessa Thyssen e as brasileiras Tainá Hinckel e Luana Silva, sendo que a última venceu a prova em 2021 e no ano passado ficou em segundo lugar.



Francisca Veselko, campeã mundial júnior em 2023, foi eliminada no oitavo e último "heat" da primeira ronda feminina, marcando 11,50 (6,50 e 5,00), com a francesa Tya Zebrowski (13,26) e a brasileira Taina Hinckel (11,56) a avançarem, e com a sul-africana Jessie Van Niekerk (6,63) em último.