Surf. Fonseca, Hopkins e Bonvalot nas "meias" dos Jogos Mundiais

Em Huntington Beach, nos Estados Unidos, Teresa Bonvalot, medalha de bronze nos Mundiais de 2021, e Yolanda Hopkins, vice-campeã do mundo no ano passado, que na quarta ronda foram segundas nas respetivas baterias, com 6,67 e 13,47 pontos, vão enfrentar-se no primeiro "heat" da quinta ronda, juntamente com a australiana Sally Fitzgibbons, a detentora do título dos Jogos Mundiais, e a peruana Daniella Rosas.



Também Guilherme Fonseca avançou na prova com o segundo lugar na sua bateria, com 12,07 pontos, sendo apenas batido pelo japonês Kanoa Igarashi, vice-campeão olímpico em Tóquio2020, que somou 13,87.



O surfista de Peniche, de 25 anos, vai disputar o acesso à final do quadro principal frente ao peruano Lucca Mesinas e ao norte-americano Kolohe Andino.



Pelo caminho ficaram Guilherme Ribeiro e Frederico Morais, que não foram além dos terceiros e últimos lugares nas respetivas baterias da sexta eliminatória das repescagens, com pontuações de 8,86 e 11,3.



Nas repescagens femininas, "Kika" Veselko ainda superou a quinta ronda, com o segundo lugar na bateria, com 10,83 pontos, mas caiu na sexta, com 8,77, atrás da espanhola Nadia Erostarbe (9,9) e da francesa Vahiné Fierro (9,83), concluindo a competição entre as 17.ªs classificadas.



Portugal luta pelo primeiro título mundial nos Jogos Mundiais de Surf da ISA e pelas primeiras duas vagas olímpicas, na competição que decorre na Califórnia até sábado.