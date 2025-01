Surf. John John Florence faz pausa na carreira

"Vou focar-me em surfar de uma forma diferente este ano. Quero explorar e encontrar novas ondas, e elevar o nível do meu surf ao máximo", revelou o atleta de 32 anos, campeão em título, adiantando que pretende "competir por um novo título mundial em 2026".



No quadro feminino, a australiana Stephanie Gilmore, octacampeã mundial (2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 e 2022), também anunciou que vai tirar mais um ano "sabático", depois de já ter desistido de competir em 2024.



"Depois de muita ponderação, decidi ficar mais uma época fora do circuito da WSL", realçou a recordista de títulos femininos, que vai aproveitar a nova pausa para curar algumas lesões e viajar pelo mundo em busca de ondas sem a pressão da competição.



Quer John John Florence, quer Stephanie Gilmore já têm reservados os convites da WSL para participarem a 100% no circuito de elite do surf mundial em 2026.



As vagas que deixam em aberto vão ser ocupadas pelo mexicano Alan Cleland e pela brasileira Luana Silva nas várias provas ao longo do ano, uma das quais em Peniche, na terceira etapa, que está agendada para a praia de Supertubos entre 15 e 25 de março.