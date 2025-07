Surf. "Kikas" apura-se na África do Sul

"Kikas" venceu a segunda bateria da primeira ronda, com um total de 10,33 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,50 e 4,83), à frente do havaiano Luke Swanson (8,36 pontos), que também avançou para a próxima fase, do japonês Daiki Tanaka (7,63) e do sul-africano Luke Slijpen (5,50).



Na segunda ronda, Frederico Morais vai enfrentar Mateus Herdy (Brasil), Levi Slawson (Estados Unidos) e Finn McGill (Havai), na terceira bateria.



Também se realizou a primeira ronda do quadro feminino, mas as três portuguesas em prova só vão entrar no mar na segunda fase, face ao ranking.



No terceiro "heat", Teresa Bonvalot vai defrontar as australianas India Robinson e Sierra Kerr e a japonesa Nanaho Tsuzuki, e, no quinto, Yolanda Hopkins encara Keala Tomoda-Bannert (Havai), Eden Walla (Estados Unidos) e Anat Lelior (Israel).



Francisca Veselko, que ganhou a etapa inaugural das Challenger Series, em Newcastle, na Austrália, vai competir no oitavo "heat", contra a brasileira Laura Raupp, a japonesa Minami Nonaka e a basca Janire Etxabarri.



O circuito Challenger Series (CS), que dá acesso à elite mundial, decorre na África do Sul até 6 de julho, sendo o Ballito Pro a segunda de sete etapas da temporada, uma das quais na Ericeira (29 de setembro a 5 de outubro).