Surf. "Kikas" está na terceira ronda do Pro Sunset Beach

No "heat" 12 da primeira eliminatória em Sunset Beach, em Oahu, no Havai, "Kikas" terminou com 8,43 pontos (6,50 e 1,93 nas duas melhores ondas), sendo batido pelo italiano Leonardo Fioravanti, com 9,33 (3,83 e 5,50).



O australiano Connor O'Leary foi terceiro classificado, com 1,33 (0,70 e 0,63), sendo relegado para a ronda de repescagem.



No Pro Pipeline, primeira prova do circuito mundial, Frederico Morais foi eliminado na terceira ronda, pelo costa-riquenho Carlos Munoz.