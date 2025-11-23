Surfista António Dantas sagra-se campeão europeu de longboard

O surfista luso assegurou a vitória na última etapa do European Tour of Longboard, competição promovida pela European Surfing Federation (ESF), que decorreu desde sexta-feira, na Praia do Guincho.



António Dantas garantiu o título após um desempenho decisivo nas meias-finais, onde superou o francês Kito Guessard com uma pontuação combinada de 11,25 pontos, resultado que lhe permitiu consolidar a liderança no ranking europeu e conquistar, de forma matemática, o European Tour deste ano.



O presidente da Federação Portuguesa de Surf, Gonçalo Saldanha, afirmou que estas são conquistas “importantes para se motivar mais praticantes da modalidade”, salientando que assim “fica mais fácil motivar atletas a juntarem se à tribo”.



Já o selecionador nacional de longboard, e treinador de António Dantas, João Ferreira, afirma que esta vitória “é o culminar de um trabalho conjunto de dez anos e um trabalho que já vem de mais de duas décadas”.



Portugal voltou a receber uma etapa do circuito europeu de longboard mais de 12 anos depois, assinalando o regresso do país ao principal panorama competitivo da modalidade.