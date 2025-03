Surfista brasileiro Yago Dora estreia-se a vencer em Peniche

Na bateria decisiva, que foi bastante equilibrada entre dois dos melhores executantes de manobras aéreas do mundo, Yago Dora fez 13,37 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,70 e 6,67), enquanto o líder do ranking mundial, Ítalo Ferreira, marcou 12,43 (7,43 e 5,00).



Ao conquistar o Meo Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito mundial, Yago Dora disparou 11 posições na classificação da temporada, ficando no quarto posto, enquanto Ítalo Ferreira, campeão mundial em 2019, e vencedor em Peniche em 2018 e 2019, mantém a 'lycra amarela' de líder.



Yago Dora, que impediu que Ítalo Ferreira se tornasse o primeiro tricampeão de provas em Portugal, é o sexto surfista 'canarinho' a levantar o troféu em Supertubos, juntando-se a Adriano de Souza (2011), Filipe Toledo (2015), Gabriel Medina (2017), Ítalo Ferreira (2018 e 2019) e João Chianca (2023).



Antes de a prova portuguesa da elite mundial ser disputada em Peniche, algo que acontece desde 2009, nenhum surfista brasileiro tinha vencido em Portugal.