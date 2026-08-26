Mais Modalidades
Surf
Surfista lusa Francisca Veselko junta-se a Hopkins na segunda ronda do Fiji Pro
A surfista portuguesa Francisca Veselko qualificou-se na terça-feira para a segunda ronda do Fiji Pro, oitava etapa do circuito principal da Liga Mundial, juntando-se à compatriota Yolanda Hopkins.
Em Cloudbreak, no sexto heat da primeira eliminatória, Hopkins totalizou 12,17 pontos (6,50 + 5,67), superando a australiana Tyler Wright, que somou 12,00 (7,00 + 5,00).
Desta forma, a surfista lusa marcou encontro na segunda ronda com a norte-americana Lakey Peterson.
Antes, no primeiro heat da ronda inaugural, Hopkins também se qualificou, ao obter um total de 9,77 pontos (6,17 e 3,60), contra os 9,57 (5,00 e 4,57) da francesa Tya Zebrowski.
Na segunda ronda, Yolanda Hopkins terá pela frente Gabriela Bryan, do Havai, que é a líder do ranking mundial.
A próxima etapa do Championship Tour (CT), que vai passar por Peniche, em Portugal, entre 22 de outubro e 01 de novembro, será o Lexus Trestles Pro, nos Estados Unidos, entre os dias 11 e 20 de setembro.
Desta forma, a surfista lusa marcou encontro na segunda ronda com a norte-americana Lakey Peterson.
Antes, no primeiro heat da ronda inaugural, Hopkins também se qualificou, ao obter um total de 9,77 pontos (6,17 e 3,60), contra os 9,57 (5,00 e 4,57) da francesa Tya Zebrowski.
Na segunda ronda, Yolanda Hopkins terá pela frente Gabriela Bryan, do Havai, que é a líder do ranking mundial.
A próxima etapa do Championship Tour (CT), que vai passar por Peniche, em Portugal, entre 22 de outubro e 01 de novembro, será o Lexus Trestles Pro, nos Estados Unidos, entre os dias 11 e 20 de setembro.