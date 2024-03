Surfista portuguesa Francisca Veselko cai nas repescagens em Peniche

'Kika', campeã nacional, ficou no terceiro e último lugar da primeira bateria da ronda de eliminação, com 7,07 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (3,57 e 3,50), atrás das norte-americanas Caitlin Simmers (11,90) e Lakey Peterson (11,07).



Antes, Joaquim Chaves também tinha sido afastado do Meo Rip Curl Pro Portugal, igualmente nas repescagens da terceira etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL).



Na primeira bateria da ronda de eliminação, o campeão nacional ficou no terceiro e último posto, com 10,33 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,50 e 3,83), atrás dos norte-americanos Griffin Colapinto (14,80) e Jake Marshall (11,46).



Depois de três dias sem competição, devido às condições metereológicas adversas, o Meo Rip Curl Pro Portugal recomeçou hoje na praia do Molho Leste, mais abrigada do vento e da ondulação fortes que se sentem em Peniche do que a praia de Supertubos, onde começou o evento na terça-feira.



Além de Francisca Veselko e Joaquim Chaves, Portugal está representado neste campeonato por Frederico Morais - o único atleta português que integra o circuito mundial - e Matias Canhoto, ambos já qualificados para a terceira ronda.



A competição arrancou em 06 de março e vai decorrer até 16 de março, em Peniche, Leiria.