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Surfista portuguesa Yolanda Hopkins nas `meias` da etapa no Taiti
A surfista olímpica portuguesa Yolanda Hopkins apurou-se hoje para as meias-finais da sétima etapa da Liga Mundial de surf, no Taiti, ao vencer a norte-americana Caitlin Simmers, campeã do mundo em 2024.
Em Teahupoʻo, no Taiti, Hopkins contabilizou 12,33 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,50 e 4,83), superiorizando-se a Simmers (sexta do ranking da Liga Mundial de Surf), que fez 6,90 pontos (4,67 e 2,23), e se lesionou a meio da bateria após a queda num 'tubo', sendo levada para observação médica.
Yolanda Hopkins, de 28 anos e 18.ª colocada da hierarquia, já tinha afastado na primeira ronda a australiana Stephanie Gilmore, recordista de títulos mundiais (oito), e a brasileira Luana Silva, e vai discutir o acesso à final com a israelita Anat Lelior.
A algarvia nunca tinha chegado tão longe numa etapa em época de estreia no circuito principal e já garantiu, na pior das hipóteses, o terceiro lugar na Polinésia Francesa, onde a competição prossegue até 18 de agosto.
De fora ficou a portuguesa Francisca Veselko, 23.ª do ranking, ao ser eliminada na ronda inaugural pela espanhola Nadia Erostarbe, nona, terminando no grupo das 17.ªs pela quinta etapa consecutiva.
Yolanda Hopkins, de 28 anos e 18.ª colocada da hierarquia, já tinha afastado na primeira ronda a australiana Stephanie Gilmore, recordista de títulos mundiais (oito), e a brasileira Luana Silva, e vai discutir o acesso à final com a israelita Anat Lelior.
A algarvia nunca tinha chegado tão longe numa etapa em época de estreia no circuito principal e já garantiu, na pior das hipóteses, o terceiro lugar na Polinésia Francesa, onde a competição prossegue até 18 de agosto.
De fora ficou a portuguesa Francisca Veselko, 23.ª do ranking, ao ser eliminada na ronda inaugural pela espanhola Nadia Erostarbe, nona, terminando no grupo das 17.ªs pela quinta etapa consecutiva.