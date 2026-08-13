Surfista portuguesa Yolanda Hopkins nas `meias` da etapa no Taiti

Em Teahupoʻo, no Taiti, Hopkins contabilizou 12,33 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,50 e 4,83), superiorizando-se a Simmers (sexta do ranking da Liga Mundial de Surf), que fez 6,90 pontos (4,67 e 2,23), e se lesionou a meio da bateria após a queda num 'tubo', sendo levada para observação médica.



Yolanda Hopkins, de 28 anos e 18.ª colocada da hierarquia, já tinha afastado na primeira ronda a australiana Stephanie Gilmore, recordista de títulos mundiais (oito), e a brasileira Luana Silva, e vai discutir o acesso à final com a israelita Anat Lelior.



A algarvia nunca tinha chegado tão longe numa etapa em época de estreia no circuito principal e já garantiu, na pior das hipóteses, o terceiro lugar na Polinésia Francesa, onde a competição prossegue até 18 de agosto.



De fora ficou a portuguesa Francisca Veselko, 23.ª do ranking, ao ser eliminada na ronda inaugural pela espanhola Nadia Erostarbe, nona, terminando no grupo das 17.ªs pela quinta etapa consecutiva.



