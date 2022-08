Surfista portuguesa Yolanda Hopkins vence Boardmasters Open

Na praia de Fistral, em Newquay, a olímpica portuguesa superiorizou-se com clareza na final, ao obter um total de 11,40 pontos (6,57 e 4,83 nas duas melhores ondas).

A basca Janire Gonzalez Etxabarri foi segunda, com 8,33 (4,23 e 4,10), seguida de Laura Coviella, das Ilhas Canárias, com 7,14 (4,77 e 2,37), e da também basca Ariane Ochoa, com 6,94 (3,87 e 3,07).

Depois de ter conseguido dois terceiros lugares e um quinto nas três provas que disputou esta temporada no circuito europeu, Yolanda Hopkins subiu ao primeiro lugar da tabela europeia das Qualifying Series.

Nesta hierarquia do circuito que dá acesso às Challenger Series, Teresa Bonvalot é quinta e Francisca Veselko ocupa o sétimo posto.