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Surfista Teresa Bonvalot termina Ericeira Pro na nona posição
A surfista Teresa Bonvalot concluiu hoje o Ericeira Pro, quarta etapa do circuito Challenger Series, na nona posição, ao ser afastada nos quartos de final, sendo a última portuguesa a resistir na praia de Ribeira D’Ilhas.
A surfista cascalense ficou-se pelos 10,50 pontos na terceira bateria dos 'quartos', insuficientes para superar os 12,66 da australiana India Robinson e os 11,90 da norte-americana Alyssa Spencer, com a norte-americana Kirra Pinkerton a somar 10,33 e a ser também eliminada.
Desta forma, ‘Teresinha’ terminou a etapa no nono lugar, que se traduz em 3,320 pontos, e reforçou o terceiro posto da hierarquia do circuito Challenge Series rumo à qualificação para o circuito mundial.
A costa-riquenha Brisa Hennessy foi a vencedora da etapa na Ericeira, pontuando 13,17 pontos, contra os 10,30 e 9,07 das australianas Lucy Darragh e Sierr Kerr, respetivamente, e 8,83 da francesa Vahine Fierro.
Com 14,10 pontos, o norte-americano Crosby Colapinto reinou na final masculina frente ao australiano Joel Vaughan (12,17), ao francês Justin Becret (10,20) e ao peruano Alonso Correa (9,70).
Desta forma, ‘Teresinha’ terminou a etapa no nono lugar, que se traduz em 3,320 pontos, e reforçou o terceiro posto da hierarquia do circuito Challenge Series rumo à qualificação para o circuito mundial.
A costa-riquenha Brisa Hennessy foi a vencedora da etapa na Ericeira, pontuando 13,17 pontos, contra os 10,30 e 9,07 das australianas Lucy Darragh e Sierr Kerr, respetivamente, e 8,83 da francesa Vahine Fierro.
Com 14,10 pontos, o norte-americano Crosby Colapinto reinou na final masculina frente ao australiano Joel Vaughan (12,17), ao francês Justin Becret (10,20) e ao peruano Alonso Correa (9,70).