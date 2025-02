Surfista Vasco Ribeiro regressa após suspensão por falhar controlo antidoping

"Fico muito agradecido à WSL por esta oportunidade de voltar a fazer o que mais gosto, que é competir. É muito difícil ficar de fora, quero aproveitar esta oportunidade para superar-me, provar a mim próprio que sou capaz de continuar ao mais alto nível", lançou em comunicado Vasco Ribeiro.

O atleta de 30 anos está ausente das provas oficiais desde julho de 2023, num castigo que lhe foi aplicado pela Associação Internacional de Surf (ISA), tendo, na altura, admitdo um problema de consumo de droga.

"Passei por um período de grande luta contra a adição, que me obrigou a reaprender a organizar a minha vida e a viver sem drogas. É um processo contínuo, um compromisso diário, mas, com o apoio da minha família, amigos e profissionais, tenho conseguido erguer-me e reencontrar-me", realçou o pentacampeão nacional (2011, 2012, 2014, 2017 e 2021).

O antigo campeão do mundo júnior (2014) e campeão europeu (2021) regressa à ação na etapa marroquina, que começa já em 22 de fevereiro, do circuito de qualificação da WSL, no qual foi 14.º classificado em 2023, ficando a poucos lugares de entrar no circuito de elite mundial.

"Se a minha jornada puder inspirar ou ajudar alguém a ver que há sempre um caminho de regresso, então todo este esforço terá valido a pena. Agora, estou ansioso por poder vestir a licra e voltar aos `heats` [baterias]", rematou Vasco Ribeiro.