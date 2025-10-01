Surfistas Francisca Veselko e Yolanda Hopkins apuradas na Ericeira
As surfistas portuguesas Francisca Veselko e Yolanda Hopkins apuraram-se hoje para os oitavos de final do Ericeira Pro, prova do circuito de acesso à Liga Mundial de Surf (WSL), enquanto Teresa Bonvalot e Afonso Antunes foram eliminados.
As três surfistas lusas entraram em prova na ronda de 32 e Francisca Veselko, que competiu na quarta bateria, conseguiu o apuramento para os oitavos de final, ao terminar em segundo.
Veselko somou 10,73 pontos (6 e 4,73) nas duas melhores ondas, apenas atrás da costa-riquenha Leilani McGonagle, com 12,90, e superando a francesa Tessa Thyssen, com 9,16, e a alemã Noah Klapp, com 8,43.
Francisca Veselko vai agora enfrentar nos oitavos de final a japonesa Amuro Tsuzuki, que venceu a terceira bateria da ronda de 32, com 13,83 pontos, na qual também competiu a portuguesa Teresa Bonvalot, que acabou eliminada ao ficar no quarto e último lugar, com 10,27.
A última lusa a entrar em ação foi Yolanda Hopkins, que venceu a quinta bateria com 14,34 pontos (7,67 e 6,67), impondo-se à havaiana Eweleiula Wong, segunda, com 11,20, e que também segue em frente, enquanto a peruana Daniella Rosa (10,67) e a sul-africana Sarah Baum (10,33) foram eliminadas.
Hopkins vai agora defrontar a brasileira Laura Raupp na próxima ronda.
As surfistas lusas chegaram a esta quarta prova das Challenger Series em boa posição na luta de acesso à elite do surf.
Do lado feminino, sobem à Liga Mundial de surf as sete melhores classificadas nas Challenger Series, contando para o somatório as cinco melhores classificações obtidas durante as sete etapas, que começaram em junho de 2025 e vão terminar em março de 2026.
Yolanda Hopkins entrou para esta prova em segundo lugar, com 18.990 pontos, Francisca Veselko em quinto, com 17.095, e Teresa Bonvalot em sexto, com 14.225, podendo tornar-se nas primeiras portuguesas a disputarem a Liga Mundial, uma vez que Portugal só esteve representado no setor masculino, por Tiago Pires e Frederico Morais.
Na Ericeira, a competição masculina ficou sem representares lusos, com a eliminação de Afonso Antunes no 15.º ‘heat’ da ronda de 64, ao terminar no quarto e último lugar, com 7,37 pontos.
Antes, Frederico Morais, Guilherme Ribeiro e Joaquim Chaves também já tinham ficado pelo caminho, tal como Camila Cardoso na competição feminina.
