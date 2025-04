Surfistas Frederico Morais e João Mendonça nos quartos na Costa de Caparica

Na primeira bateria dos 'oitavos', Frederico Morais ficou no primeiro lugar, com 10,03 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,33 e 3,70), com o espanhol Ruben Vitoria no segundo posto, com 9,77 (5,00 e 4,77), e os franceses Renan Grainville, com 9,10 (4,70 e 4,40), e Samuel Redon, com 7,04 (3,87 e 3,17), na terceira e quarta posições, sendo eliminados do evento.



Por seu turno, João Mendonça terminou a quarta bateria dos oitavos de final em segundo, com 12,54 pontos (6,27 e 6,27), superado à 'justa' pelo espanhol Yago Dominguez, com 12,67 (6,50 e 6,17), com ambos os atletas a seguirem em frente, ao contrário do francês Noa Dupouy, terceiro, com 12,07 (7,00 e 5,07), e do espanhol Adur Amatriain, quarto e último, com 10,47 (6,10 e 4,37).



Já Martim Nunes, no terceiro 'heat', despediu-se na quarta e últma posição, com 7,63 pontos (3,83 e 3,80), atrás do francês Jorgann Couzinet, com 13,33 (7,33 e 6,00), do israelita Ido Hagag, com 10,70 (6,40 e 4,30), e do espanhol Keoni Lasa, com 10,67 (5,70 e 4,97).



Na próxima fase, que vai ser disputada no sábado, 'Kikas', ex-top mundial, vai defrontar o francês Charly Quivront na primeira bateria, e o algarvio João Mendonça entra na água no terceiro 'heat', enfrentando o também gaulês Jorgann Couzinet.



Na segunda bateria estão o espanhol Ruben Vitoria e o francês Thomas Debierre, e na quarta há um duelo entre o israelita Ido Hagag e o espanhol Yago Dominguez.



Ainda hoje vão ficar decididas as semifinalistas do quadro feminino, cuja prova vale 1.000 pontos, enquanto o campeonato masculino oferece 3.000 pontos ao vencedor, sendo ambos decisivos para a definição dos apurados do circuito de qualificação (QS) da região da Europa (sete homens e quatro mulheres) para o circuito Challenger Series (CS), que permite disputar a entrada para a elite mundial (Championship Tour) em 2026.



O Caparica Surf Fest, quinta e última prova do circuito de qualificação (Qualifying Series), equivalente ao terceiro escalão da WSL, começou na terça-feira na Praia do Paraíso, na Costa de Caparica, em Almada, e vai terminar no sábado.