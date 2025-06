Surfistas lusos avançam na Austrália

Afonso Antunes ficou no segundo posto da terceira bateria da ronda dos 80, com um total de 10,27 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,50 e 4,77), superado apenas pelo norte-americano Kolohe Andino, ex-top mundial, que fez 13,43 pontos, e acima do australiano Tully Wylie (10,16) e do havaiano Luke Tema (7,30).



Já Frederico Morais, que integrou o circuito principal (Championship Tour) da WSL em 2024, também ficou em segundo, mas na sexta bateria da ronda inaugural, com 9,47 pontos (5,47 e 4,00 pontos), atrás do sul-africano Luke Slijpen (9,77) e à frente do mexicano Lucas Cassity (9,06) e do francês Justin Becret (5,50).



Os únicos lusos que correm o CS no quadro masculino vão participar na sexta e na 12.ª bateria da ronda dos 64, com Afonso Antunes a enfrentar primeiro o brasileiro Edgar Groggia, o japonês Keijiro Nishi e o francês Jorgann Couzinet, e, depois, 'Kikas' a defrontar o australiano Ryan Callinan, o norte-americano Nolan Rapoza e o indonésio Bronson Meydi.



Três portuguesas na prova feminina



Na competição feminina, Portugal conta com três representantes, Francisca Veselko (quinta bateria), Teresa Bonvalot (terceira) e Yolanda Hopkins (oitava), que vão surfar na ronda das 32.



As adversárias de "Kika", campeã mundial júnior em 2023, são a espanhola Nadia Erostarbe, a australiana Philippa Anderson e a norte-americana Eden Walla.



As olímpicas portuguesas "Teresinha" e Yolanda vão contra a brasileira Sophia Medina (irmã mais nova do tricampeão mundial Gabriel Medina), a alemã Noah Klapp e a japonesa Sumomo Sato, e contra a havaiana Keala Tomoda-Bannert, a costa-riquenha Leilani McGonagle e a australiana Willow Hardy, respetivamente.



O Burton Automotive Newcastle Surfest começou na última madrugada em Newcastle, na Austrália, e decorre até 8 de junho.