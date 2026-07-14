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Surfistas Teresa Bonvalot e Francisca Veselko nos oitavos do Ballito Pro
As surfistas portuguesas Teresa Bonvalot e Francisca Veselko qualificaram-se hoje para os oitavos de final do Ballito Pro, na África do Sul, enquanto Guilherme Ribeiro foi afastado na etapa inaugural do circuito Challenger Series 2026.
Teresa Bonvalot e Francisca Veselko foram segundas nos respetivos ‘heats’, nomeadamente o terceiro e o sétimo da segunda ronda, pelo que avançaram na competição.
‘Kika’ Veselko passou com 10,70 pontos, somente atrás da brasileira Laura Raupp, que venceu a bateria com 15,77 pontos em 20 possíveis, e agora vai enfrentar a sul-africana Sarah Baum, no heat 4.
Já ‘Teresinha’ avançou com 12,40 pontos, numa bateria bastante equilibrada, vencida pela norte-americana Eden Walla, que somou 12,66, com a lusa a encontrar agora a japonesa Amuro Tsuzuki no oitavo e último heat dos ‘oitavos’.
Na competição masculina, Guilherme Ribeiro conseguiu a melhor onda da bateria, com sete pontos, mas acabou eliminado na terceira ronda, por apenas 0,29 pontos, acabando em 17.º e deixando Portugal sem representação na competição masculina.
‘Kika’ Veselko passou com 10,70 pontos, somente atrás da brasileira Laura Raupp, que venceu a bateria com 15,77 pontos em 20 possíveis, e agora vai enfrentar a sul-africana Sarah Baum, no heat 4.
Já ‘Teresinha’ avançou com 12,40 pontos, numa bateria bastante equilibrada, vencida pela norte-americana Eden Walla, que somou 12,66, com a lusa a encontrar agora a japonesa Amuro Tsuzuki no oitavo e último heat dos ‘oitavos’.
Na competição masculina, Guilherme Ribeiro conseguiu a melhor onda da bateria, com sete pontos, mas acabou eliminado na terceira ronda, por apenas 0,29 pontos, acabando em 17.º e deixando Portugal sem representação na competição masculina.